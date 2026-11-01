Νοέμβριος 2026: Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Μαχητικός και λαμπερός ο μήνας, με τη σύνοδο Δία – Aρη στον Λέοντα (15-18/11) να μας θυμίζει να μην κρύβουμε τα ταλέντα μας στο σκοτάδι. Ανάδρομοι Ερμής (στον Σκορπιό ως τις 13/11) και Αφροδίτη (στον Ζυγό ως τις 13/11), μας βοηθούν να κυνηγήσουμε τους στόχους μας.

Σκορπιός

(23 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου)

Συναρπαστικά νέα ξεκινήματα, σαν αυτά που φέρνει η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου στις 9/11, δεν γίνονται χωρίς επίσης να κλειδώσεις και κάποιες πόρτες σε κάποιες στενές σχέσεις. Αλλά μην ανησυχείς, οι νέες πόρτες που ξεκλειδώνουν με τη σύνοδο Δία – Αρη στο 10ο οίκο σου θα σε φέρουν σε θαυμάσια δωμάτια – ενδεχομένως και στο γωνιακό γραφείο της καρδιάς σου.

Τοξότης

(22 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Ηρθε η ώρα να κάνεις ειρήνη με το παρελθόν σου και να μάθεις να ακούς τη διαίσθησή σου. Και ναι, χρειάζεται μια κάποια ησυχία και ηρεμία για να επιτευχθούν τα παραπάνω, αλλά μην ανησυχείς: ο μπαμπάς Δίας σου εξασφαλίζει την τολμηρή απόδραση που χρειάζεσαι γύρω στα μέσα του μήνα. Κι όταν γυρίσεις… ε, μην τα σκέφτεσαι αυτά από τώρα, κρίμα είναι.

Αιγόκερως

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Ολοι γύρω σου έχουν απαιτήσεις – αλλά έχεις συνηθίσει πια. Αν μη τι άλλο, με τον μπαμπά Κρόνο στον 4ο οίκο σου καταφέρνεις να βρεις διπλωματικές λύσεις σε παρεξηγήσεις που είχαν προκύψει στο γραφείο και το σπίτι. Πάτα λίγο pause και φρόντισε τον εαυτό σου ή θα σε φροντίσει η Νέα Σελήνη στις 24/11.

Υδροχόος

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Ολα τα φλερτ και όλα τα δημιουργικά σου πρότζεκτ ενδέχεται να μην ευοδωθούν. Ο Πλούτωνας στο ζώδιό σου ρίχνει ακόμα σκιά σε όλα σου τα επιτεύγματα. Αλλά αν εστιάσεις σε αυτά που μπορείς να ελέγξεις, π.χ., την καριέρα σου (ιδίως από τις 14/11 και μετά) θα διαπιστώσεις ότι το τέλος του μήνα θα σε βρει πολύ καλύτερα.

Ιχθύες

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Δεν σε χωράει το σπίτι σου με τη Νέα Σελήνη στις 9/11. Αλλά μήπως δεν θα έπρεπε να σε χωράει; Μήπως να εκμεταλλευτείς τις ευκαιρίες για ταξίδια που έρχονται, ιδίως από τις 14/11 και μετά, και να δραπετεύσεις κάπου όπου θα νιώθεις λιγότερο αποπνικτικά; Μήπως αυτή η απόδραση σε διδάξει κάτι;

Κριός

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Δεν έχεις συνηθίσει να σε φροντίζουν οι άλλοι, αλλά αυτόν το μήνα, με τη Νέα Σελήνη στον 8ο οίκο σου και τον Ερμή σε ορθή πορεία από 14/11, εκείνα τα έξοδα και χρέη που έμοιαζαν αβάσταχτα μπορεί να στα σπονσοράρει κάποιος δικός σου άνθρωπος. Ασε τις περηφάνειες και πες «ευχαριστώ» γιατί τώρα πρέπει να εστιάσεις σε δημιουργικά πρότζεκτ, όχι σε χρέη.

Ταύρος

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Η Πανσέληνος στο 2ο οίκο σου στις 24/11 σε ξεψυλλιάζει και ο ανάδρομος Ουρανός εκεί συνεχίζει να μπλοκάρει τα οικονομικά σου. Ωστόσο η Νέα Σελήνη στις 9/11 σου θυμίζει πως ευκαιρίες για νέες σχέσεις και συνεργασίες υπάρχουν, αρκεί να μην κουνάς το κεφάλι σου αρνητικά και να είσαι διατεθειμένη να δοκιμάσεις κάτι καινούριο για αλλαγή. Κι όμως, μπορείς.

Δίδυμοι

(21 Μαΐου – 20 Ιουνίου)

Να δουλεύεις πιο έξυπνα, όχι πιο σκληρά, σου θυμίζει ο Ερμής που επιτέλους γυρνάει σε ορθή πορεία στον 6ο οίκο σου στις 14/11. Να συνεργάζεσαι πιο αυθεντικά, να μοιράζεσαι ιδέες πιο άφοβα και να δίνεις χρόνο και προσοχή σε αυτά που πραγματικά σε ενθουσιάζουν. Αν τα κάνεις όλα αυτά, η Πανσέληνος στο ζώδιό σου στις 24/11 δεν θα κάνει και μεγάλη ζημιά.

Καρκίνος

(21 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Κάθε καινούριο όνειρο ή project ξεκινάει με μια ιδέα που αρχικά σου φαίνεται τεράστια και απρόσιτη. Αλλά με τη Νέα Σελήνη και τον Ερμή να φωτίζουν τον 5ο οίκο σου, η δημιουργικότητά σου θα βρει τον τρόπο. Ακόμα και αν προς το τέλος του μήνα χρειαστεί να «χωρίσεις» από το παρελθόν για να το καταφέρεις.

Λέων

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Αν προσπαθείς να οργανώσεις μια μετακόμιση και η ζωή σου βάζει τρικλοποδιές, θα χαρείς να μάθεις ότι η Νέα Σελήνη βάζει πλάτη να σε βοηθήσει. Εδώ που τα λέμε, με εντάσεις στον κοινωνικό σου κύκλο να φαντάζουν πιο αναπόφευκτες από ποτέ, λίγη έξτρα βοήθεια (λέγε με και σύνοδο Δία – Αρη στο ζώδιό σου) τη χρειάζεσαι ακόμα κι εσύ, Μεγαλειοτάτη.

Παρθένος

(23 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου)

Επειδή ξέρω ότι σου αρέσει να προετοιμάζεσαι, θα σ’ το πω από τώρα: στο τέλος του μήνα με την Πανσέληνο (24/11), ένα κεφάλαιο κλείνει στον τομέα «καριέρα». Το τι θ’ ανοίξει στη θέση του θα εξαρτηθεί όχι μόνο από σένα, αλλά και από τους κοντινούς σου ανθρώπους. Μήπως τελικά να ανοίξεις εκείνη την επιχείρηση με την κολλητή ή τον καλό σου που σκέφτεσαι καιρό τώρα;

Ζυγός

(23 Σεπτεμβρίου – 22 Οκτωβρίου)

Το γεγονός ότι τα οικονομικά σου ανθούν παρόλο που ξοδεύεις σαν να μην υπάρχει αύριο, με προβληματίζει λιγάκι. Αλλά ας μην το ψάχνουμε πολύ, γιατί θα ανακαλύψουμε κανέναν offshore λογαριασμό σε κανέναν φορολογικό παράδεισο και θα έχουμε δράματα. Καλύτερα κάνε την πάπια, πετάρισε τις βλεφαρίδες σου (ειδικά από 14/11 και μετά) και ό,τι γίνει.