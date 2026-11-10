No nut November: Τι είναι, πώς ξεκίνησε και γιατί συμμετέχουν μόνο οι άνδρες;

ΟΝοέμβριος θεωρείται ένα πολύ ευχάριστος μήνας για πολλούς λόγους. Πιάνουν τα πρώτα κρύα και μπορούμε να «χουχουλιάσουμε» στους καναπέδες μας με ζεστά ροφήματα. Ορισμένοι γιορτάζουν το Halloween και όλοι ανυπομονούν για τα Χριστούγεννα που πλησιάζουν όλο και περισσότερο.

Ωστόσο, μία τάση, που έγινε σχετικά πρόσφατα γνωστή προκαλεί μια σχετική ανησυχία, αφού λένε πως επηρεάζει την υγεία – κατά κύριο λόγω των ανδρών που συμμετέχουν σε αυτή. Ονομάζεται “No Nut November” και στην ουσία θέλει τους άνδρες να απέχουν από κάθε σεξουαλική πράξη, αυνανισμό, σεξ με άλλα άτομα, παρακολούθηση πορνό κλπ, για έναν ολόκληρο μήνα. Με τη συγκεκριμένη τάση να αποκτά αρκετά μεγάλο κοινό, ας δούμε παρακάτω τι είναι ακριβώς και γιατί οι γυναίκες αποκλείονται.

Τι είναι το No Nut November και πότε ξεκίνησε

Στη διάρκεια του No Nut November ο άντρας απαγορεύεται να εκσπερματίσει με κάθε τρόπο. Ξεκίνησε το 2011 ως «πρόκληση» στο reddit μα πλέον λαμβάνει διαστάσεις φαινομένου, ενώ ορίζεται από μερικούς αυστηρούς κανόνες:

Δεν μπορείτε να κάνετε σεξ, να αυνανιστείτε ή να φτάσετε σε οργασμό με κανέναν τρόπο.

Μπορείτε να παρακολουθείτε πορνό, αρκεί να μην εκσπερματώσετε.

Επιτρέπεται να έχετε μόνο μία ονείρωξη. Αν αυτό συμβεί παραπάνω από μία φορά, τότε αποτύχατε.

Εάν καταφέρατε να ολοκληρώσετε τον μήνα χωρίς καμία εκσπερμάτιση, είστε ο νικητής.

Πόσο καλό κάνει στην υγεία το No Nut November

Οι απόψεις πάνω σε αυτό διίστανται καθώς υπάρχουν εκείνοι που επικροτούν την τάση και άλλοι που την καταδικάζουν. Η ουρολόγος Dr. Rena Malik εξηγεί τι θα έπρεπε να ξέρει όποιος θέλει να λάβει μέρος σε αυτή την «πρόκληση». «Η αποχή από κάθε προσπάθεια εκσπερμάτισης ή σεξουαλικής πράξης έρχεται από πολύ παλιά. Στην αρχαία ταοϊστική βιβλιογραφία εξετάζει τη συγκράτηση αυτή ως τρόπο αυτοελέγχου. Πίστευαν πως η εκσπερμάτιση ήταν στην πραγματικότητα απώλεια ελέγχου του εαυτού και αν μπορούσες να συγκρατηθείς, στην ουσία, βελτίωνες την υγεία σου».

Οι ουρολόγοι προειδοποιούν ότι αυτή η πρακτική είναι κακή για την υγεία του προστάτη, ενώ τα προβλήματα στυτικής δυσλειτουργίας ξεκινούν από την αδυναμία σωστής αιμάτωσης του πέους. Η sex και relationship expert, Tabitha Bast, δηλώνει πως το No Nut November δεν προσφέρει και τόσα θετικά στον ανδρικό οργανισμό. «Γνωρίζουμε ότι το σεξ, είτε αυτό είναι με άλλο άτομο είτε όχι, είναι σημαντικό για τη διατήρηση της ροής του αίματος στα γεννητικά όργανα. Για τους άνδρες, τα προβλήματα στύσης γίνονται πιο συνηθισμένα όσο μεγαλώνουν. Η καλή κυκλοφορία του αίματος στην περιοχή είναι πολλή σημαντική, οπότε και μόνο ο αυνανισμός βοηθά».

No nut November και γυναίκες

Αν και η πρόκληση ξεκίνησε αυστηρά για άντρες, τα τελευταία χρόνια και γυναίκες έχουν ξεκινήσει να την ακολουθούν (σε μικρότερο βαθμό). Ωστόσο, εκείνοι που στηρίζουν αυστηρά τους κανόνες θεωρούν ότι οι γυναίκες δεν θα έπρεπε να λαμβάνουν μέρος.