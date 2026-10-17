Eνίσχυση της συνεργασίας του ΠΑΜΑΚ με Πανεπιστήμια του Μαυροβουνίου και της Αλβανίας

Σειρά συνομιλιών με κυβερνητικούς και πανεπιστημιακούς εκπροσώπους στο Μαυροβούνιο και την Αλβανία είχε η Αντιπρύτανις Προσωπικού, Φοιτητικής Μέριμνας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγήτρια Σταυρούλα Μαυρογένη, ενισχύοντας τη στρατηγική εξωστρέφειας του σε διεθνές επίπεδο.

Η κ. Μαυρογένη αξιοποίησε την ευκαιρία διεύρυνσης των διεθνών επαφών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετέχοντας στην βαλκανική περιοδεία που διοργανώνει ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, την ανάπτυξη συνεργασιών και την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Οι επαφές που έγιναν εντάσσονται στη διεθνή στρατηγική εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και συνδέονται με την προοπτική ανάδειξης της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, την ενίσχυση της ακαδημαϊκής συνεργασίας και την προώθηση της ιδέας δημιουργίας Ακαδημίας Πολιτιστικής Διπλωματίας, ως ενός πεδίου ανάπτυξης πρωτοβουλιών που συνδέουν τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την επιστημονική γνώση και τις διεθνείς σχέσεις.

Στο Μαυροβούνιο, η Αντιπρύτανις του ΠΑΜΑΚ είχε συνομιλίες με την Τατιάνα Τσαλασιάν, υφυπουργό Παιδείας, Επιστήμης και Καινοτομίας, με αντικείμενο τη διερεύνηση δυνατοτήτων περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες με τον Τόντορ Λάκιτς και την Ένα Γκρμπόβιτς στο πλαίσιο της διερεύνησης συνεργασιών με τη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Μαυροβουνίου στην Ποντγκόριτσα.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων, η κινητικότητα φοιτητών και μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού, καθώς και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεργασίας και ανταλλαγών. Επιπρόσθετα συζητήθηκε η απόφαση του Τμήματος για τη διεξαγωγή μαθημάτων ελληνικής γλώσσας-πολιτισμού με προτροπή από τον πρέσβη της Ελλάδος, Δημήτρη Γιολδάση, καθώς και συμβολή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε αυτό τον τομέα.

Στην Αλβανία, η κ. Μαυρογένη συνομίλησε με την αναπληρώτρια καθηγήτρια Σιλβάνα Σκεντέρι, αναπληρώτρια Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής στα Τίρανα, καθώς και με την Αντζέλα Λάσκα (MSc), μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού και Συντονίστρια του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου «LOGOS» στα Τίρανα. Οι επαφές επικεντρώθηκαν στις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών στους τομείς της γλώσσας, της μουσικής, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της έρευνας, με έμφαση στην ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής παρουσίας και στην ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Στο πλαίσιο αυτό, η προοπτική δημιουργίας Ακαδημίας Πολιτιστικής Διπλωματίας αναδεικνύει τη δυνατότητα αξιοποίησης της ακαδημαϊκής γνώσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς ως μέσων επικοινωνίας, αμοιβαίας κατανόησης και ανάπτυξης διεθνών συνεργασιών. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αξιοποιώντας την επιστημονική του δραστηριότητα και τα δίκτυα διεθνών σχέσεων που αναπτύσσει, μπορεί να συμβάλει στην προώθηση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών που ενισχύουν τους δεσμούς της Ελλάδας με τις γειτονικές βαλκανικές χώρες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ