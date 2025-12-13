Νιώθει ο σκύλος μας μοναξιά; Τα σημάδια που το δείχνουν

Πόσες φορές δεν έχουμε δει τον σκύλο μας να έχει βλέμμα απογοήτευσης, τη στιγμή που αντιλαμβάνεται ότι ετοιμαζόμαστε να φύγουμε από το σπίτι, χωρίς εκείνον; Υπάρχουν όμως και οι φορές που ο σκύλος μας νιώθει μοναξιά, χωρίς να απουσιάζουμε. Ας δούμε πώς μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.

O σκύλος ανήκει στα ζώα συντροφιάς, κάτι που σημαίνει ότι έχει ανάγκη την παρέα μας, ενώ είναι βέβαιο πως αποτελεί τον ιδανικό φίλο για εμάς, πολλές φορές και τον καλύτερο. Είναι γνωστό πως πρόκειται για ένα κατοικίδιο που μαθαίνει και προσαρμόζεται στο πρόγραμμά μας, ενώ λατρεύει τη ρουτίνα. Του αρέσει δηλαδή να έχει ένα πρόγραμμα στη βόλτα, το φαγητό, το παιχνίδι και τον ύπνο, καθώς κάτι τέτοιο του δίνει την ασφάλεια πως καλύπτονται οι ανάγκες του. Παράλληλα η συνέπεια δυναμώνει και τη σχέση του μαζί μας.

Κάποιες αλλαγές στη ζωή είναι αναπόφευκτες, με τις πιο συνηθισμένες να είναι η αλλαγή δουλειάς, ένας χωρισμός ή μία μετακόμιση. Όλα αυτά, επηρεάζουν και την καθημερινότητα του σκύλου. Αν η νέα μας δουλειά είναι πιο μακριά, θα μειωθεί ο διαθέσιμος χρόνος που αφιερώνουμε στον σκύλο μας. Αν χωρίσουμε από το ταίρι μας, θα έχει λιγότερα χάδια και αγάπη από αυτόν που φεύγει από το σπίτι. Αν πεθάνει ένα άλλο τετράποδο μέλος της οικογένειάς μας, θα χάσει την παρέα του. Είναι λοιπόν πιθανό, να νιώσει μοναξιά, για όλους αυτούς τους λόγους και ίσως ακόμη περισσότερους.

Μπορεί να νιώσει ο σκύλος μοναξιά;

Αυτό είναι κάτι που εύκολα μπορούμε να διαπιστώσουμε κάθε φορά που επιστρέφουμε σπίτι. Ο τετράποδος φίλος μας βρίσκεται πίσω από την πόρτα του σπιτιού, το μπαλκόνι, την αυλή, όπου μπορεί να κάτσει και να μας υποδεχτεί. Όταν ζει μαζί μας, έχει μάθει να έχει την συντροφιά, την ανθρώπινη παρουσία, κάτι που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και λίγα λεπτά να λείψουμε, μόλις μας ξαναδεί, εκφράζει την ίδια χαρά με αυτή που θα έδειχνε αν λείπαμε για ώρες. Εξάλλου, εκτός από την παρέα μας έχει ανάγκη και όλα αυτά που του προσφέρουμε, όπως το παιχνίδι και φυσικά φαγητό, νερό, λιχουδιές και χάδια!

Πώς θα καταλάβουμε ότι ο σκύλος μας νιώθει μοναξιά;

Η γλώσσα του σώματός του συχνά μας βοηθάει να καταλάβουμε τη συναισθηματική του κατάσταση. Μαζί με άλλες αντιδράσεις του, μπορούμε να αντιληφθούμε αν αισθάνεται μοναξιά. Πολλά από αυτά τα σημάδια θυμίζουν τη δική μας συμπεριφορά όταν δεν έχουμε κέφι. Πιο αναλυτικά:

Δεν έχει όρεξη για παιχνίδι

Πολλές φορές ανησυχούμε μόλις σταματήσει να ενδιαφέρεται για το παιχνίδι και δεν μας φέρνει το αγαπημένο του να του το πετάξουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, είναι να του αγοράσουμε ένα καινούριο, αρκετά ελκυστικό και ενδιαφέρον, μήπως και αλλάξει διάθεση και βρει ξανά το κίνητρο να παίξει.

Κάθεται στο σημείο που καθόταν ένας άλλος άνθρωπος ή κατοικίδιο

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους μπορεί να αλλάξει η σύσταση στο σπίτι. Χωρισμοί, θάνατοι, μετακομίσεις συγκάτοικων, είναι όλα πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν στον καθένα. Όπως εμείς, έτσι και ο σκύλος μας χάνει την παρέα του, χωρίς καν να ξέρει τι έχει συμβεί. Άρα λοιπόν θέλει χρόνο μέχρι να συνηθίσει τα νέα δεδομένα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν θα του λείπει ο άνθρωπος ή το κατοικίδιο που δεν είναι πια σπίτι. Για να εκφράσει αυτή την έλλειψη μπορεί να κάθεται ή να ξαπλώνει στη θέση που είχε η παρέα του, να τον περιμένει στην πόρτα, να πηγαίνει στα αντικείμενα που είχε, ακόμη και να κοιμάται με αυτά μαζί.

Εμφανίζει έντονο στρες μόλις μας δει να φεύγουμε

Κάποιοι σκύλοι μάς κοιτούν λυπημένοι όταν αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε για να φύγουμε από το σπίτι. Άλλοι όμως, δεν μένουν σε αυτό και εμφανίζουν περισσότερα σημάδια άγχους. Κλαίνε, ουρούν σε σημεία που δεν πρέπει, ξύνουν νευρικά το πάτωμα ή γαβγίζουν. Είναι δείγμα άγχος αποχωρισμού, που απορρέει από τα δυσάρεστα αισθήματα που του προκαλεί η απουσία μας. Επειδή δεν μπορούμε να είμαστε συνεχώς στο σπίτι, θα πρέπει να βοηθήσουμε τον σκυλάκο μας να προσαρμοστεί και να περνάει όσο το δυνατό γίνεται καλύτερα όταν λείπουμε.

Κάνει ζημιές στο σπίτι

Όταν επιστρέφουμε σπίτι και βρίσκουμε κάποια έπιπλα και αντικείμενα μασημένα από τον σκύλο μας, ξέρουμε πως δεν πέρασε καθόλου καλά κατά την απουσία μας. Είτε δεν χόρτασε τη βόλτα που τον πήγαμε πριν φύγουμε (θεωρούμε δεδομένο πως βγήκε), είτε δεν του αφήσαμε τα κατάλληλα παιχνίδια για να εκτονωθεί. Την ώρα που λείπουμε, θα κοιμηθεί, θα μας περιμένει, αλλά κάποια στιγμή θα αρχίσει να βαριέται και θα θέλει να κάνει κάτι για να βγάλει την ενέργειά του.

Μας ακολουθεί παντού

Αν γίνει η σκιά μας λίγο παραπάνω από το συνηθισμένο, είναι ίσως επειδή αποζητάει πιο έντονα την παρουσία μας. Θα πρέπει να του δώσουμε την πεποίθηση πως παραμένουμε δίπλα του, να μην τον μαλώνουμε αν μας ακολουθεί και να τον διαβεβαιώνουμε πως όλα είναι καλά και τον αγαπάμε.

Δεν τρώει

Του βάζουμε το φαγητό και δεν το αγγίζει, ενώ την ίδια αντίδραση έχει και στις αγαπημένες του λιχουδιές. Κάτι τέτοιο μπορεί να έχει πολλές αιτίες, μία από αυτές όμως είναι και η συναισθηματική αναστάτωση που του προκαλεί η μοναξιά.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον σκύλο μας;

Σε κανέναν κηδεμόνα δεν αρέσει να βλέπει τον σκύλο του στεναχωρημένο. Μπορούμε να βρούμε όμως κάποιους τρόπους για να μην νιώθει τόσο έντονα τη μοναξιά. Ας δούμε κάποιους:

– Προσπαθούμε να μη λείπουμε τόσο πολύ. Εκτός από τις ώρες που λείπουμε υποχρεωτικά στη δουλειά, προσπαθούμε να μη βγαίνουμε έξω για πολλές ώρες. Προσπαθούμε επίσης να πάρουμε μαζί τον σκύλο σε περισσότερες δραστηριότητες, όπως στα ψώνια σε εμπορικά καταστήματα ή όταν πάμε τα παιδιά στο σχολείο.

– Τον βγάζουμε βόλτα για περισσότερη ώρα και την κάνουμε πιο διασκεδαστική. Αν πηγαίνει έξω δύο φορές τη μέρα στο απέναντι παρκάκι για 15 λεπτά, θα επιστρέψει σπίτι και θα έχει νευρικότητα ενδεχομένως, επειδή δεν εκτονώθηκε. Αυτό το μοντέλο βόλτας είναι πολύ φτωχό για τις ανάγκες του τετράποδου φίλου μας. Θα πρέπει να οργανώσουμε λοιπόν τον χρόνο μας έτσι ώστε να βγαίνει 2 φορές την ημέρα για 25-30 λεπτά και να αλλάζουμε διαδρομές έτσι ώστε να παίρνει νέες μυρωδιές.

Όλα τα παραπάνω μπορεί να μην είναι μόνο πάντα σημάδια πως ο σκύλος νιώθει μοναξιά, αλλά και πως αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας. Αν δείτε ένα από αυτά ή γενικότερα μια ξαφνική αλλαγή στη συμπεριφορά του, επικοινωνήστε με τον κτηνίατρο, για να κλείσετε ένα ραντεβού και να κάνει στο ζωάκι σας έναν απαραίτητο έλεγχο.

ΠΗΓΗ MYPET