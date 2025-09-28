Νίνο: Αναρωτιέμαι πώς ήταν η ζωή μου πριν τα παιδιά μου, νιώθω σαν να ήταν πάντα εκεί

Για τον ρόλο του ως πατέρας δύο παιδιών μίλησε ο Νίνο, τονίζοντας πως δεν θυμάται πώς ήταν η ζωή του πριν τον ερχομό τους. Ο τραγουδιστής απέκτησε έναν γιο και μία κόρη από τον γάμο του στο παρελθόν, με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται», ο Νίνο μίλησε για αυτά, εξηγώντας τι σημαίνει για εκείνον η έννοια «καλός πατέρας». «Για τα παιδιά μου νιώθω σαν να ήταν πάντα εκεί. Απλά αναρωτιόμουν πως ήταν η ζωή πριν τα παιδιά. Αυτό σκέφτομαι… Πώς γίνεται αυτό;», είπε.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής συμπλήρωσε: «Καλός πατέρας σημαίνει να είσαι ήρεμος, να φέρεσαι ευγενικά, να μπορείς να εξηγείς όμορφα και ήρεμα στο παιδί. Να είσαι καλός με τους άλλους, γιατί τα παιδιά μιμούνται. Οπότε βλέπουν τι κάνεις, δεν τους λες τι να κάνουν. Σου λέω τη δική μου άποψη, αυτό θεωρώ σωστό».

Κλείνοντας, ο Νίνο σημείωσε πως προσπαθεί να περνάει μαζί τους όσο περισσότερο χρόνο μπορεί, αφού δεν ζουν στο ίδιο σπίτι. «Είναι πολύ σοβαρά παιδιά, πανέξυπνα και ευλογημένα. Περνάω χρόνο μαζί τους, όσο μπορώ. Δεν μένουμε μαζί για αυτό», κατέληξε.