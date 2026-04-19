Νίκος Ταχιάος: Υλοποιούμε ένα συνεκτικό σχέδιο, που αλλάζει τον χάρτη υποδομών της Ελλάδας

Την εικόνα όλων των μεγάλων έργων στη χώρα, δίνει ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, με συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ κάνει και αναφορά στις «Πρότυπες Προτάσεις», έναν «θεσμό-εργαλείο», όπως τον χαρακτηρίζει, για σημαντικά έργα, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα -Οινόφυτα, που θα ανακουφίσει την Αθήνα, και η στρατηγικής σημασίας για την πρωτεύουσα αστική σήραγγα της Ηλιούπολης, που θα ενώνει τη λεωφόρο Κατεχάκη με το Ελληνικό.

Ο κ Ταχιάος ανακοινώνει, επίσης, ότι το βόρειο τμήμα του Ε65, Καλαμπάκα-Γρεβενά, βαδίζει προς ολοκλήρωση.

Στην Αττική, όπως αναφέρει, ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά είναι μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που προωθεί το Υπουργείο αυτή τη στιγμή. Το έργο έχει ήδη δημοπρατηθεί, έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος και επόμενο βήμα είναι η υπογραφή της σύμβασης, ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή του. Παράλληλα, προχωρά και η αναβάθμιση του κόμβου Μεταμόρφωσης, με νέα διπλή έξοδο από την Αττική Οδό, ενώ εξετάζονται και πρόσθετες λύσεις διαχείρισης κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τον κ Ταχιάο, κανένα μεγάλο αστικό κέντρο δεν λύνει το κυκλοφοριακό μόνο με νέους δρόμους. Η ουσιαστική αποσυμφόρηση της Αττικής θα έρθει, κυρίως, μέσα από ισχυρές δημόσιες συγκοινωνίες. Γι’ αυτό και δίνεται ιδιαίτερο βάρος στις γραμμές του μετρό.

Για τη μετάθεση των χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης της γραμμής 4, ο Υφυπουργός σημειώνει ότι η πρόοδος είναι πραγματική και μετρήσιμη, αλλά το Μετρό δεν είναι μόνο σήραγγες, είναι σταθμοί, ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, σηματοδότηση, δοκιμές, ασφάλεια και πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία.

Σε έργα τέτοιας κλίμακας, η πρόοδος ενός επιμέρους τμήματος δεν αρκεί από μόνη της για να κρίνει το συνολικό χρονοδιάγραμμα, όπως λέει. Κατά την άποψή του, έπρεπε να είχε γίνει σαφές από την προηγούμενη διακυβέρνηση ότι ένας εύλογος χρόνος ολοκλήρωσης του έργου θα υπερέβαινε τη δεκαετία.

Για τη Θεσσαλονίκη, η επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά αποτελεί άμεση προτεραιότητα, αναφέρει ο κ Ταχιάος, καθώς αφορά στην καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών, και, παράλληλα, το Flyover προχωρά με ταχείς ρυθμούς και θα προσφέρει ουσιαστική αποσυμφόρηση στο πολεοδομικό συγκρότημα. «Και φυσικά, έχουμε και τις παρεμβάσεις αναβάθμισης του οδικού δικτύου στην Εγνατία Οδό», προσθέτει.

Στην Κρήτη, το βάρος πέφτει σε δύο εμβληματικά έργα: τον ΒΟΑΚ και τον Νέο Διεθνή Αερολιμένα του Ηρακλείου.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της συνέντευξης του υφυπουργού Υποδομών, Νίκου Ταχιάου, στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και στον Γιώργο Ψύλλια:

Ερ.: Ποια είναι τα μεγάλα έργα που έχει ρίξει όλο το βάρος του αυτή την περίοδο το Υπουργείο Υποδομών;

Απ.: Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχουμε έναν σαφή προσανατολισμό: βάζουμε σε πρώτη προτεραιότητα έργα με εθνικό αποτύπωμα, ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ περιφέρειας και μεγάλων αστικών κέντρων και άμεσο αποτέλεσμα στην καθημερινότητα του πολίτη.

Στην Κεντρική Ελλάδα, το βόρειο τμήμα του Ε65 βαδίζει προς ολοκλήρωση. Με την οδική σύνδεση Καλαμπάκας – Γρεβενών, ενώνεται ο ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό και διαμορφώνεται ένας νέος άξονας που ενισχύει τις ασφαλείς μετακινήσεις, μειώνει τον χρόνο μετακίνησης και στηρίζει την παραγωγική ενδοχώρα.

Στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στην πατρίδα μου, τη Θεσσαλονίκη, η έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό προς Καλαμαριά αποτελεί άμεση προτεραιότητά μας, καθώς αφορά την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Παράλληλα, το Flyover προχωρά με ταχείς ρυθμούς και θα προσφέρει ουσιαστική αποσυμφόρηση στο πολεοδομικό συγκρότημα. Και φυσικά, έχουμε και τις παρεμβάσεις αναβάθμισης του οδικού δικτύου στην Εγνατία Οδό, σε πλαίσιο, πλέον, μίας πολύ απαιτητικής στις υποχρεώσεις της Σύμβασης Παραχώρησης.

Στην Κρήτη, το βάρος πέφτει σε δύο εμβληματικά έργα: τον ΒΟΑΚ, έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο που θα ενώσει τη μία άκρη του νησιού με την άλλη και θα βελτιώσει καθοριστικά την οδική ασφάλεια -άλλωστε, το έχουμε ήδη κάνει υποδειγματικά με χαμηλού προφίλ παρεμβάσεις στον ενεργό δρόμο- και τον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλλι, που θα αποτελέσει μια νέα, σύγχρονη πύλη εισόδου με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Η ουσία είναι μία: δεν βλέπουμε τις υποδομές αποσπασματικά. Υλοποιούμε ένα συνεκτικό σχέδιο, που αλλάζει τον χάρτη υποδομών της Ελλάδας και βελτιώνει έμπρακτα τη ζωή των πολιτών.

Ερ.: Ποια είναι τα νεότερα δεδομένα για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά και ποιες προτάσεις εξετάζει γενικά το Υπουργείο για την ανακούφιση της Αθήνας από το κυκλοφοριακό; Τι εξελίξεις υπάρχουν στο μέτωπο «Ελευσίνα – Οινόφυτα»;

Απ.: Ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά είναι μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που προωθούμε αυτή τη στιγμή στην Αττική, γιατί απαντά σε ένα πραγματικό πρόβλημα: την υπερφόρτωση του οδικού δικτύου στο δυτικό μέτωπο του Λεκανοπεδίου. Το έργο έχει ήδη δημοπρατηθεί, έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος και επόμενο βήμα είναι η υπογραφή της σύμβασης, ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή του. Περιλαμβάνει τρεις ανισόπεδους κόμβους και την ολοκλήρωση τμήματος της Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, με σύνδεση προς την Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου και με την ολοκλήρωσή του θα βελτιωθεί η κυκλοφοριακή ροή, θα ενισχυθεί η οδική ασφάλεια και θα αφαιρεθεί σημαντικό μέρος του φόρτου από τον Κηφισό.

Παράλληλα, προχωρά και η αναβάθμιση του κόμβου Μεταμόρφωσης, με νέα διπλή έξοδο από την Αττική Οδό, ενώ εξετάζονται και πρόσθετες λύσεις διαχείρισης κυκλοφορίας.

Όσον αφορά στο Ελευσίνα-Οινόφυτα, πρόκειται για έργο που έχουμε την εικόνα πως μπορεί να προωθηθεί μέσω των Πρότυπων Προτάσεων, έναν θεσμό-εργαλείο σχεδιασμού, ωρίμανσης και δημοπράτησης έργων. Όταν ανοιχτούν οι φάκελοι και ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες αξιολόγησης, θα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα.

Πρέπει, όμως, να είμαστε ειλικρινείς: οι οδικές παρεμβάσεις, όσο αναγκαίες και αν φαίνονται πρέπει να είναι στοχευμένες και βιώσιμες. Κανένα μεγάλο αστικό κέντρο δεν λύνει το κυκλοφοριακό μόνο με νέους δρόμους. Η ουσιαστική αποσυμφόρηση της Αττικής θα έρθει, κυρίως, μέσα από ισχυρές δημόσιες συγκοινωνίες. Γι’ αυτό και δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στις γραμμές του Μετρό και στη στενή συνεργασία με τον τομέα Μεταφορών του Υπουργείου, ώστε να διαμορφώσουμε ένα δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών, που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του επιβατικού κοινού.

Ερ.: Έγινε πρόσφατα γνωστό ότι η Γραμμή 4 του Μετρό θα καθυστερήσει παρότι ο ένας μετροπόντικας ολοκλήρωσε τη διαδρομή του και ο δεύτερος βαδίζει με ικανοποιητικούς ρυθμούς; Ποιο είναι το πρόβλημα;

Απ.: Η πρόοδος της Γραμμής 4 είναι πραγματική και μετρήσιμη. Όπως σωστά επισημάνατε στην ερώτησή σας, ο ένας μετροπόντικας ολοκλήρωσε ήδη τη διαδρομή του και ο δεύτερος κινείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με στόχο να έχει ολοκληρώσει τη διάνοιξη και της δεύτερης σήραγγας, πιθανότατα έως το τέλος του έτους. Αυτό σημαίνει ότι ένα εξαιρετικά απαιτητικό τεχνικό σκέλος του έργου προχωρά κανονικά.

Το μετρό, όμως, δεν είναι μόνο σήραγγες. Είναι σταθμοί, ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, σηματοδότηση, δοκιμές, ασφάλεια και πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία. Σε έργα τέτοιας κλίμακας, η πρόοδος ενός επιμέρους τμήματος δεν αρκεί από μόνη της για να κρίνει το συνολικό χρονοδιάγραμμα.

Τα έργα Μετρό είναι από τη φύση τους δύσκολα και σύνθετα έργα. Το έχω πει πολλές φορές και το λέω έχοντας και την εμπειρία της διοίκησης της Ελληνικό Μετρό. Ειδικά για τη Γραμμή 4, ήταν σαφές για μένα ότι ο συμβατικός διαχωρισμός ανάμεσα στις πρόδρομες εργασίες και στο κύριο κατασκευαστικό αντικείμενο, με διαφορετικούς αναδόχους, θα δημιουργούσε δυσκολίες. Εκεί βρίσκεται η βασική αιτία της μετατόπισης του χρονοδιαγράμματος, καθώς ο διαχωρισμός δεν επέτρεψε τον αναγκαίο συγχρονισμό μεταξύ παράδοσης των χώρων, εργοταξιακής ετοιμότητας και έναρξης κατασκευής των σταθμών από την ανάδοχο κοινοπραξία. Θα προσέθετα ότι και η υιοθέτηση χρονοδιαγράμματος οκτώ ετών, που και αυτή έγινε από κυβέρνηση που προηγήθηκε των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, ήταν εξωπραγματική. Ένας εύλογος χρόνος ολοκλήρωσης του έργου θα υπερέβαινε τη δεκαετία.

Η δική μας ευθύνη είναι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες με ρεαλισμό και να παραδώσουμε στους πολίτες ένα έργο σύγχρονο, ασφαλές και πλήρως λειτουργικό.

Ερ.: Πού βρισκόμαστε με τις αστικές σήραγγες από την Κατεχάκη στο Ελληνικό και τη βόρεια στη λεωφόρο Κύμης;

Νομίζω ότι και οι δύο αυτές παρεμβάσεις εντάσσονται ακριβώς στη λογική των στοχευμένων και βιώσιμων οδικών έργων που συζητούσαμε προηγουμένως. Δεν μιλάμε για έργα εντυπωσιασμού, αλλά για παρεμβάσεις που μπορούν να δώσουν πραγματικές λύσεις σε χρόνιες πιέσεις του λεκανοπεδίου.

Η σύνδεση Κατεχάκη-Ελληνικό, η λεγόμενη αστική σήραγγα Ηλιούπολης, είναι μια παρέμβαση με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την Αθήνα. Μπορεί να λειτουργήσει ως κρίσιμος κρίκος στη συνολική κυκλοφοριακή οργάνωση της πρωτεύουσας, ενισχύοντας τις διασυνδέσεις και προσφέροντας εναλλακτικές διαδρομές σε επιβαρυμένους άξονες. Γι’ αυτό και θα την εξετάσουμε με σοβαρότητα, όταν έρθει η ώρα. Και το λέω αυτό γιατί το συγκεκριμένο έργο μοιάζει κι αυτό να προωθείται στο πλαίσιο των Πρότυπων Προτάσεων και περισσότερα θα μπορούμε να πούμε όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες.

Σε ό,τι αφορά στη βόρεια παρέμβαση στη Λεωφόρο Κύμης, πρόκειται επίσης για έργο που έχει μελετηθεί να έχει αξία για την αποσυμφόρηση της Αττικής, αυτή τη φορά του βόρειου τομέα, καθώς μπορεί να προσφέρει εναλλακτικές κινήσεις προς και από το εθνικό δίκτυο, αλλά και να μειώσει πιέσεις σε κομβικά σημεία, όπως ο Κηφισός και η Μεταμόρφωση.

Ωστόσο, οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς: έργα αυτού του μεγέθους απαιτούν στιβαρή χρηματοδοτική βάση και σωστή προτεραιοποίηση, ειδικά όταν δικαίως ή και όχι, συγκρούονται με την οπτική των τοπικών κοινωνιών. Γι’ αυτό εργαζόμαστε, ώστε να συντρέχουν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι αναγκαίες συνθήκες ωρίμανσης.

Ερ.: Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε με τις επεκτάσεις του Μετρό Θεσσαλονίκης και την υπερυψωμένη Ανατολική Περιφερειακή Λεωφόρο;

Απ.: Η Θεσσαλονίκη, με το Μετρό, έχει ήδη περάσει σε μια νέα εποχή μετακινήσεων, με παρεμβάσεις που εξελίσσονται παράλληλα και με συγκεκριμένο σχεδιασμό. Αυτή τη στιγμή, η βασική γραμμή μετρά περισσότερο από έναν χρόνο εμπορικής λειτουργίας και η ολοκλήρωση της πρώτης επέκτασης προς Καλαμαριά είναι πλέον «προ των πυλών». Πρόκειται για ένα έργο υψηλής συνθετότητας, με πολλαπλές συμβάσεις, διαφορετικά συστήματα και τεχνικές υποδομές, που πρέπει να ενοποιηθούν και να λειτουργήσουν ως ένα ενιαίο δίκτυο με τη βασική γραμμή. Είναι ακόμη μία απόδειξη -όπως ανέφερα και στην προηγούμενη ερώτησή σας – του πόσο απαιτητικά είναι τα έργα Μετρό.

Σε κάθε περίπτωση, η βασική προϋπόθεση για εμάς είναι η ασφάλεια, και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση των πιστοποιήσεων και των τελικών δοκιμών, ιδιαίτερα στο σημείο διακλάδωσης της βασικής γραμμής προς την επέκταση, όπου απαιτείται η μέγιστη ακρίβεια, ώστε όλα τα συστήματα να λειτουργήσουν απρόσκοπτα.

Παράλληλα, προχωρά και η οδός Πόντου, η κατασκευή της οποίας χαρακτηρίστηκε πρόσφατα ως έργο εθνικής σημασίας και πέρασε στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Πρόκειται για έργο διακριτό από το Μετρό, αλλά απολύτως συμπληρωματικό προς αυτό, καθώς θα βελτιώσει την προσβασιμότητα και τη συνολική λειτουργία του δικτύου στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Ταυτόχρονα, προετοιμάζουμε και την επόμενη μεγάλη φάση: την επέκταση του Μετρό προς τα Βορειοδυτικά. Έχουμε ήδη προχωρήσει στις μελέτες χωροθέτησης των σταθμών και ακολουθούν οι απαραίτητες τοπογραφικές, γεωλογικές και μελέτες κόστους-οφέλους, ώστε να είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε τη χρηματοδότηση του έργου από το επόμενο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο.

Σε σχέση με την Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής και την Υπερυψωμένη Λεωφόρο Flyover, το έργο προχωρά με περισσότερο από ικανοποιητικούς ρυθμούς. Το κατασκευαστικό μέτωπο έχει πλέον αναπτυχθεί πλήρως, με αισθητά αυξημένη ταχύτητα εργασιών και έντονη πρόοδο στο πεδίο, ενώ τα δύο καλούπια -το μπλε και το πορτοκαλί- εμφανίζουν πλέον εμφανή αποτελέσματα στην πρόοδο του έργου.

Η συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης παραμένει η 16η Μαΐου 2027, ενώ υπάρχει δέσμευση από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης για περαιτέρω επιτάχυνση των εργασιών, με στόχο τη συντομότερη παράδοση.

Στη Θεσσαλονίκη, η εικόνα ουσιαστικής προόδου σε όλα τα μέτωπα είναι ξεκάθαρη πια. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί, για πολλά χρόνια, η πόλη είχε μάθει περισσότερο στις εξαγγελίες παρά στα εργοτάξια.

Ερ.: Τα έργα στη Θεσσαλία μετά τον Ντάνιελ σε ποιο στάδιο βρίσκονται;

Απ.: Η Θεσσαλία μετά τα ακραία φαινόμενα Daniel και Elias αποτέλεσε ένα μεγάλο στοίχημα για εμάς. Σήμερα, μπορούμε να πούμε με σαφήνεια ότι τα έργα αποκατάστασης προχωρούν με ταχύτητα και τα περισσότερα βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο, με πλήρη ανάπτυξη εργοταξίων σε όλη την περιοχή.

Αρκετές παρεμβάσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί και πληγέντα τμήματα αποδίδονται σταδιακά στην κυκλοφορία, αποκαθιστώντας κρίσιμες συνδέσεις που είχαν διακοπεί και επαναφέροντας την κανονικότητα στις τοπικές κοινωνίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κρίσιμη θέση της γέφυρας της Διάβας, όπου οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και έχει πραγματοποιηθεί η διοικητική παραλαβή για χρήση υπό προϋποθέσεις. Ακόμα, χθες ο υπουργός Χρίστος Δήμας εγκαινίασε τη νέα γέφυρα στο Αλιγαρόρεμα Βόλου, ένα έργο με άμεσο και πρακτικό αποτύπωμα για την ευρύτερη περιοχή, όπου για μήνες η κυκλοφορία διεξαγόταν μέσα από τον οικισμό, επιβαρύνοντας σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων και δημιουργώντας πρόσθετη πίεση στην τοπική ζωή.

Ερ.: Ο Νίκος Ταχιάος θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές;

Απ.: Αυτή τη στιγμή, παραμένω προσηλωμένος στην ευθύνη που μου έχει ανατεθεί και απόλυτη προτεραιότητά μου είναι το έργο που έχουμε μπροστά μας στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Υπάρχουν κρίσιμες παρεμβάσεις σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα και θεωρώ ότι η συζήτηση πρέπει να μένει εκεί όπου πραγματικά ενδιαφέρει τους πολίτες: στα αποτελέσματα.

Οι εκλογές, όταν έρθει η ώρα τους, θα γίνουν με τους όρους και τις αποφάσεις που θα ληφθούν συνολικά από τον πρωθυπουργό και την παράταξη. Μέχρι τότε, το μόνο που έχει σημασία είναι να προχωρήσει το έργο που έχουμε αναλάβει. Άλλωστε, όλοι οι πολιτικοί κρίνονται από το έργο τους. Αυτό είναι το δύσκολο, τα λόγια είναι εύκολα.