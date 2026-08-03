Νίκος Ταχιάος: «Το Flyover παραδίδεται το 2027 – Επόμενος στόχος η επέκταση του Μετρό στα δυτικά»

Ο κ. Ταχιάος τοποθετείται για το πολιτικό διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών, εκφράζει την εμπιστοσύνη του στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και απαντά στο ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητάς του στην Α’ Θεσσαλονίκης, ενώ καταθέτει τη δική του εκτίμηση για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Θεσσαλονίκη ως ισχυρή μητροπολιτική πόλη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για θέματα Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στην «Π» και το MyPortal.gr, δηλώνει ότι η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά βρίσκεται στο τελικό στάδιο των απαιτούμενων πιστοποιήσεων και κάνει λόγο για ένα έργο που είναι «μία ανάσα» πριν από την παράδοσή του στους πολίτες, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφάλειας. Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι το Flyover προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Μάιο του 2027, ενώ αποκαλύπτει ότι μέχρι το τέλος του έτους στόχος είναι να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες μελέτες ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τη χρηματοδότηση και τη δημοπράτηση της βορειοδυτικής επέκτασης του Μετρό.

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στη σημαντικότερη ίσως περίοδο μετασχηματισμού των τελευταίων δεκαετιών, με μεγάλα έργα υποδομής να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και να αναμένεται να αλλάξουν οριστικά τον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται οι πολίτες και αναπτύσσεται η πόλη. Από την επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά και το Flyover, έως τον σχεδιασμό για τη βορειοδυτική επέκταση του Μετρό, οι προσδοκίες των Θεσσαλονικέων παραμένουν υψηλές.

1. Το Μετρό Θεσσαλονίκης αποτελεί πλέον πραγματικότητα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην επέκταση προς την Καλαμαριά. Πότε εκτιμάτε ότι θα παραδοθεί στους πολίτες η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά, υπάρχει κάποια ημερομηνία που μπορούμε να ανακοινώσουμε στον κόσμο;

Είναι αλήθεια ότι το μετρό Θεσσαλονίκης όχι μόνο είναι πραγματικότητα αλλά έχει ενσωματωθεί πλήρως στην ζωή και την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών. Όλοι αναμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία την παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά, η οποία όμως προϋποθέτει την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων πιστοποιήσεων, με πρώτη και σημαντικότερη εκείνη της ασφάλειας από τον ανεξάρτητο γερμανικό φορέα πιστοποίησης. Αυτό είναι μια διαδικασία που δεν επιτρέπει εκπτώσεις ούτε βιασύνες.

Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ: η επέκταση προς την Καλαμαριά είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο τεχνικό εγχείρημα. Είναι η πρώτη επέκταση που περιλαμβάνει την σύνδεση μίας λειτουργικής γραμμής μετρό με έναν νέο κλάδο, που υλοποιείται στην Ελλάδα και η οποία επιπλέον απαιτεί την πλήρη διασύνδεση έξι διαφορετικών συμβάσεων, ώστε να λειτουργήσουν ως ένα ενιαίο σύστημα. Συνεπώς, είναι κάτι πολύ περίπλοκο.

Βρισκόμαστε, όμως, στο τελικό στάδιο και πιστεύω ότι είμαστε πραγματικά μία ανάσα πριν παραδώσουμε την επέκταση στους πολίτες.

2. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο κύμα έργων υποδομής και ανάπτυξης. Σε ποια φάση βρίσκεται σήμερα το Flyover και ποιο είναι το ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και παράδοσή του;

Το Flyover είναι ένα έργο του οποίου η πρόοδος αγγίζει σήμερα– αν δεν έχει ήδη ξεπεράσει – το 60% του φυσικού αντικειμένου. Νομίζω ότι οι Θεσσαλονικείς το αντιλαμβάνονται αυτό, γιατί όσοι κινούνται καθημερινά στην περιφερειακή οδό βλέπουν το έργο να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια τους. Κάθε μέρα το έργο αποκτά μια διαφορετική μορφή και η πρόοδος είναι πλέον εμφανής.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, δεν έχουμε αποστεί από τονΜάιο του 2027, οπότε και είναι η συμβατική υποχρέωση της κοινοπραξίας για την περαίωση του έργου.

3. Μετά την ολοκλήρωση της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά, ποιος είναι ο σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα; Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες επεκτάσεις του δικτύου, ιδιαίτερα προς τη δυτική Θεσσαλονίκη, και ποια περιοχή αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα;

Κατ’ αρχάς, υπάρχει ήδη ένας πολύ αξιόπιστος τεχνικός σχεδιασμός. Είναι το αποτέλεσμα της Μελέτης Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης, η οποία μας έχει δώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη ζήτηση των μετακινήσεων στην πόλη. Αυτή αποτελεί τη βάση για τη Βορειοδυτική επέκταση του Μετρό, πάνω στην οποία προστίθενται και οι υπόλοιπες τεχνικές παράμετροι, όπως το βάθος των σταθμών και η χάραξη των σηράγγων, ώστε το έργο να είναι απολύτως λειτουργικό και σύμφωνο με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Παράλληλα, θα επικαιροποιηθεί η Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας τα δεδομένα που έχουν ήδη καταγραφεί από τη λειτουργία της βασικής γραμμής, αλλά και εκείνα που θα προκύψουν από τη λειτουργία της επέκτασης προς την Καλαμαριά, ώστε να εκπονηθεί η υπό ανάθεση μελέτη κόστους – οφέλους, η οποία εκτ ιμούμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους λίγους μήνες. Ένα έργο αυτής της κλίμακας μπορεί να χρηματοδοτηθεί μόνο από ευρωπαϊκά εργαλεία. Χωρίς μελέτη κόστους – οφέλους δεν έχεις καμία τύχη. Στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του έτους να έχουμε τελειώσει με όλες τις απαραίτητες τεχνικές και οικονομικές μελέτες, ώστε να διεκδικήσουμε τη χρηματοδότησή και να διασφαλίσουμε τους αναγκαίους πόρους για την επέκταση του Μετρό προς τη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Συγχρόνως, θα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε, το συντομότερο δυνατόν καιστη δημοπράτηση του έργου.

4. Μπαίνοντας σταδιακά σε προεκλογική περίοδο, ποιο θεωρείτε ότι θα είναι το βασικό διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών; Τι θα κρίνει, κατά τη γνώμη σας, την επιλογή των πολιτών και ποιο είναι το μήνυμα που θα πρέπει να δώσει η Νέα Δημοκρατία στους πολίτες;

Είναι κοινή διαπίστωση ότι στις εκλογές οι πολίτες κρίνουν πρωτίστως την κυβέρνηση και όχι την αντιπολίτευση. Στη σημερινή συγκυρία, όμως, παρατηρείται ένα παράδοξο: υπάρχει μια αρκετά ξεκάθαρη εικόνα για το ποιο κόμμα θα είναι πρώτο στις επόμενες εκλογές, ενώ ο βασικός ανταγωνισμός φαίνεται να αφορά τη δεύτερη θέση. Αυτό, σε έναν βαθμό, θολώνει την πολιτική συζήτηση.

Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να αναδείξουμε τον καλό μας εαυτό. Είναι, όμως, ακόμη σημαντικότερο να γίνει κατανοητό ότι όποια λάθη ή αστοχίες αναδείχθηκαν αντιμετωπίστηκαν και, κυρίως, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν πάντοτε απολύτως ειλικρινής απέναντι στους πολίτες.

Πιστεύω ότι αυτός ο καλός εαυτός της κυβέρνησης είναι που θα δώσει την απάντηση στη βασική διακύβευση των επόμενων εκλογών: αν η χώρα θα συνεχίσει να πορεύεται με σταθερότητα και αν θα εξακολουθήσει να έχει τη φωνή που χρειάζεται σε ένα διεθνές περιβάλλον με ιδιαίτερα σύνθετες προκλήσεις. Και αυτή δεν είναι άλλη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

5. Σε προσωπικό επίπεδο, έχετε αποφασίσει αν θα είστε εκ νέου υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές; Και πόσο σημαντικό θεωρείτε για εσάς το να συνεχίσετε να εκπροσωπείτε κοινοβουλευτικά τη Θεσσαλονίκη;

Νομίζω ότι η απόφαση αυτή ανήκει στον Πρωθυπουργό. Με τίμησε αποδίδοντας μου την θέση που υπηρετώ και είμαι υποχρεωμένος να είμαι μαζί του σε κάθε μάχη, στον ρόλο που θα μου αναθέσει. Σε ό,τι με αφορά, ήμουν πάντοτε ένας ενεργός πολίτης της Θεσσαλονίκης και θα συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο, από οποιαδήποτε θέση και στο μέλλον.

6. Η Θεσσαλονίκη έχει συχνά κατηγορηθεί ότι επί δεκαετίες έμενε πίσω σε σχέση με την Αθήνα σε επίπεδο μεγάλων υποδομών. Πιστεύετε ότι σήμερα η πόλη βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής και ότι τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη μπορούν πραγματικά να αλλάξουν τον ρόλο της στον χάρτη της χώρας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης;

Επειδή έχω πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει σε όλη τη χώρα, μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε πολλά σημεία της ελληνικής περιφέρειας, υλοποιείται ένα θηριώδες πρόγραμμα έργων, το οποίο έχουν δρομολογήσει οι διαδοχικές κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Για μένα, η παλιά διελκυστίνδα μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης δεν έχει πλέον κανένα νόημα. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να σταθεί αυτόνομα στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Προφανώς δεν θα είναι η πρώτη πόλη της χώρας, μπορεί όμως να αποτελέσει μια ισχυρή μητροπολιτική πόλη, η οποία θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς μια υπεργιγαντωμένη Αθήνα, ανα δεικνύοντας παράλληλα τα πιο ανθρώπινα χαρακτηριστικά της, στα οποία χρειάζεται να επενδύσει.

Οι υποδομές που υλοποιούμε σήμερα υπηρετούν ακριβώς αυτόν τον στόχο. Από εκεί και πέρα, όμως, όλα εξαρτώνται και από τους ίδιους τους ανθρώπους της πόλης. Οι υποδομές, από μόνες τους, αποτελούν ένα εργαλείο. Για να αξιοποιηθεί, πρέπει και η ίδια η πόλη να το θέλει και να μπορεί.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Πολιτική” την 01/08/2026