Νίκος Ταχιάος: Σύσκεψη εργασίας για την οδό Πόντου και αυτοψία στην Υπερυψωμένη Ταχεία Λεωφόρο Περιφερειακής Θεσσαλονίκης

Σύσκεψη εργασίας για την προώθηση του έργου διάνοιξης της οδού Πόντου στην Καλαμαριά πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στο Δημαρχείο της πόλης, υπό τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο και τη Δήμαρχο Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η καταγραφή και επίλυση των εκκρεμοτήτων που απαιτούνται για την εκκίνηση του έργου.

Κατά τη διάρκειά της συζητήθηκαν λεπτομερώς όλα τα θέματα σχετικά με την ολοκλήρωση των μελετών κατασκευής και εξετάστηκε η πορεία των διοικητικών, νομικών και τεχνικών διαδικασιών, καθώς και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την επιτάχυνση των επόμενων βημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι η διάνοιξη της οδού Πόντου έχει ήδη χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ως έργο εθνικής σημασίας, ενόψει της λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η πρόοδος που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στις διαδικασίες για την κατασκευή της οδού Πόντου αποτυπώνει έμπρακτα τη βούληση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Κυβέρνησης να προχωρήσει το έργο, καθώς και τη στενή και αποτελεσματική συνεργασία με τον Δήμο Καλαμαριάς.

Μετά το πέρας της συνάντησης με τη Δήμαρχο, ο Υφυπουργός δήλωσε:

«Η κατασκευή της οδού Πόντου, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αποτελεί έργο διακριτό από τη λειτουργία του Μετρό, παραμένει μια παρέμβαση καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργία της Καλαμαριάς ως πολεοδομικού συνόλου, αλλά και εν γένει της πόλης της Θεσσαλονίκης, σε σχέση με αυτό το μητροπολιτικό μέσο σταθερής τροχιάς.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει θέσει από πολύ νωρίς, ως έναν από τους βασικούς στόχους που συνδέονται με την παράδοση του Μετρό σε εμπορική λειτουργία, την κατασκευή της οδού Πόντου. Επιπλέον, έχει ήδη αναλάβει τη σχετική αρμοδιότητα, καθώς και το σύνολο της χρηματοδότησης. Αυτή τη στιγμή, προέχουν η ολοκλήρωση των εκκρεμών απαλλοτριώσεων και, φυσικά, η παραλαβή της μελέτης του Δήμου, που θα αποτελέσει τη βάση για τη διαγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση που θα ακολουθήσει πολύ σύντομα.

Έχουμε επανειλημμένες τακτικές συναντήσεις με τη Δήμαρχο Καλαμαριάς, την κα Αράπογλου, την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την συνεργασία. Νομίζω ότι με την κοινή προσπάθεια και των δύο πλευρών, το έργο θα μπει στο αμέσως προσεχές διάστημα σε τροχιά υλοποίησης. Είναι πολύ σημαντικό ότι μπορούμε και λήγουμε όλες τις εκκρεμότητες, κάτι που επιτρέπει την ταχύτερη δυνατή εκκίνησή του. Βεβαίως, οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς και διαφανείς προς τους πολίτες: είναι αδύνατον η οδός Πόντου να παραδοθεί ταυτόχρονα με την επέκταση της γραμμής του Μετρό προς Καλαμαριά που σε ελάχιστους μήνες θα αποδοθεί στην Θεσσαλονίκη. Θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος, χωρίς καμία αμφιβολία. Σε κάθε περίπτωση, όταν το έργο ολοκληρωθεί, η Καλαμαριά θα είναι μία άλλη πόλη».

Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός πραγματοποίησε αυτοψία στο εν εξελίξει έργο της Αναβάθμισης της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης και της κατασκευής της Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου (Flyover). Συγκεκριμένα, ο κ. Ταχιάος επισκέφθηκε το εργοτάξιο της γέφυρας Πυλαίας – Πανοράματος, της οποίας ο ένας κλάδος είχε κατεδαφιστεί τον περασμένο Ιανουάριο με το νέο τμήμα να έχει ήδη ανεγερθεί, και να δίνεται στην κυκλοφορία την Τετάρτη.

Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός: «Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής να ανακοινώνω ότι την προσεχή Τετάρτη, πρόκειται να αποδοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα της γέφυρας Πανοράματος που κατασκευάστηκε. Το Flyover είναι ένα έργο που συνεχίζει να μας εκπλήσσει καθημερινά, τόσο με την ταχύτητα με την οποία προχωρά όσο και με τη διαρκή επιτάχυνση των ρυθμών του.

Θέλω να επισημάνω ότι, με τις παρεμβάσεις που έχουν αναληφθεί όλο αυτό το διάστημα, δεν επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι που είχαν εκφραστεί στην αρχή. Αντίθετα, λίγο έως πολύ, οι Θεσσαλονικείς έχουν προσαρμόσει το μοτίβο των μετακινήσεών τους σε ένα έργο που βλέπουν ότι πολύ σύντομα θα γίνει πραγματικότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγάλο δίδαγμα: οι πολίτες είναι διατεθειμένοι να ανεχθούν μία ταλαιπωρία, στον βαθμό που διαπιστώνουν ότι η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη για αυτούς.

Εμείς επιμένουμε στον στόχο που έχουμε εξ αρχής θέσει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε περίπου έναν χρόνο από σήμερα, να αποδώσουμε στο σύνολό του το έργο στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης».

Το επόμενο διάστημα έχει προγραμματιστεί και η κατεδάφιση του δεύτερου – υφιστάμενου κλάδου και η κατασκευή του νέου που θα πάρει τη θέση του, με στόχο να παραδοθεί στο τέλος Αυγούστου.