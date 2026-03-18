Νίκος Ταχιάος: Προτεραιότητα η επέκταση του Μετρό στην Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη

Με σημαντικές παρουσίες και παρεμβάσεις στους τομείς της πολιτικής, της οικονομίας και της καινοτομίας συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα στη Θεσσαλονίκη, στην Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδη», της ΔΕΘ – HELEXPO, οι εργασίες του τριήμερου συνεδρίου 1st Blue Heritage Summit Thessaloniki (17-19 Μαρτίου), που διοργανώνει ο οργανισμός ΒeyondCSR, με την αιγίδα και στήριξη του υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης.

«Αυτό που κάνει έξυπνη μία πόλη είναι το πώς οι αρχές της και οι πολίτες της διαχειρίζονται το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον της», ανέφερε ο κ. Νίκος Ταχιάος, Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Όπως είπε, ναι μεν έχουμε ένα πολύ σύγχρονο και έξυπνο Μετρό, αλλά αυτό εξαρτάται από το πόσο έξυπνα θα το χρησιμοποιήσουμε και θα το αξιοποιήσουμε. Όπως έκανε γνωστό, μέχρι το καλοκαίρι η επέκταση προς Καλαμαριά θα έχει ολοκληρωθεί και θα το έχουμε στη διάθεσή μας. Όσον αφορά την επέκταση προς τα Βορειοδυτικά, ο κ. Ταχιάος έκανε γνωστό ότι έχει ήδη προχωρήσει η χωροθέτηση των σταθμών, ενώ επεσήμανε την ανάγκη συναίνεσης με τις τοπικές κοινωνίες για την προώθηση και των υπόλοιπων μελετών. Όπως έκανε γνωστό, θα ακολουθήσει εκτελεστική σύμβαση και η γεωτεχνική έρευνα. Με την ολοκλήρωση της μελέτης κόστους – οφέλους θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε και τις χρηματοδοτικές ανάγκες ενός έργου που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο και πρέπει να ενταχθεί στη νέα ευρωπαϊκή προγραμματική περίοδο, όπως είπε. Στόχος σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο, είναι το μετρό να φτάσει μέχρι Τούμπα – Χαριλάου. Όπως είπε, στο αεροδρόμιο, με βάση τις μελέτες, δε φαίνεται ότι είναι επαρκής η ζήτηση της κίνησης για μετρό και πρόσθεσε ότι εφόσον αυτό φτάσει στην Καλαμαριά, θα γίνει πολύ εύκολη και η πρόσβαση από και προς το αεροδρόμιο με μία μετεπιβίβαση.

Όσον αφορά την πρόοδο των εργασιών της Flyover επεσήμανε ότι αυτές εξελίσσονται με μεγάλη ταχύτητα ενώ αντίστοιχες ταχύτητες θα παρατηρηθούν και στα έργα ελαφριάς και βαριά συντήρησης της Εγνατίας Οδού. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η κίνηση με έργα από και προς το Άγιο Όρος. Επεσήμανε ότι η περιοχή της Θεσσαλονίκης δεν κινδυνεύει από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και πρόσθεσε ότι υπάρχουν θέματα όσον αφορά τον Δενδροπόταμο, γι΄ αυτό και το Υπουργείο θα αναθεωρήσει κάποιες συμβάσεις για την οχύρωση εκείνης της περιοχής. Τόνισε ότι πρέπει να απαλλαγούμε από την λογική των «δεξιών» και «αριστερών» έργων, ενώ αναφέρθηκε στην απόφαση προώθησης της σιδηροδρομικής σύνδεσης με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με τη δημιουργία διπλής γέφυρας που θα επιτρέπει την είσοδο και έξοδο συρμών στο λιμάνι.