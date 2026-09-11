Νίκος Παππάς: Ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. θα είναι στην επόμενη Βουλή – Προγραμματική η μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα

Με τον γραμματεα του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Νίκο Παππα να αναλαμβάνει τη συνέντευξη τύπου και την Ρένα Δουρου να κάθεται μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα το κόμμα έκανε πράξη τη περίφημη συλλογική ηγεσία. Από το κάδρο πάντως απουσίαζε ο Παύλος Πολακης του οποίου το αίτημα για εσωκομματικές εκλογές απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας ο κ. Παππάς. Τόνισε πως υπάρχει συλλογική ηγεσία στο κόμμα και ο στόχος του είναι να προχωρήσει στην ανασυγκρότηση του στην πορεία για τις εκλογές.

Εξέφρασε μάλιστα την βεβαιότητα πως ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. θα είναι στην επόμενη Βουλή και με πρωταγωνιστικό ρόλο καθώς όπως τόνισε διαθέτει γέρο σκαρί.

Αν και το απόγευμα η Ρενα Δουρου θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματος ( 19.00 αίθουσα Ριαδης – ΔΕΘ) ο κ. Παππάς είπε πως το κόστος του ια είναι στα 5 δις ευρώ.

“Η Νέα Δημοκρατια να σταματήσει να λέει ψέματα και καλώ επίσης το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τον κ. Τσίπρα να μην δέχονται αυτά τα ψέματα ” είπε ο Παππας.

Μάλιστα κάλεσε οποιο κυβερνητικό στέλεχος διαφωνεί να ερθει να το συζητησουμε καταθέτοντας μάλιστα την αδημονία του για να ξεκινήσει αυτός ο διάλογος.

Μαρινάκης

Για την δηλωση του κυβερνητικου εκπροσωπου κ. Μαρινακη ως προς το να υπάρχει δύο μήνες ταμείο ανεργίας την χαρακτήρισε αποκρουστική.

” Κατά τη γνώμη του υπάρχει μόνο οικιοθελης ανεργία ” , είπε ο κ. Παππάς ζητώντας μάλιστα να τοποθετηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Δεν έχουμε εμμονή με τον κ. Τσίπρα είπε ο κ. Παππάς τονίζοντας όμως πως υπάρχει μια σαφής προγραμματική του μετατόπιση. Και έφερε ως παράδειγμα την 13η σύνταξη για την οποία ανέφερε πως το 2019 την δίναμε κλιμακωτά παρά τα προβλήματα όμως το 2026 ο κ. Τσίπρας δεν λέει τίποτα για αυτό.

Πρόσθεσε πως ο ίδιος δηλώνει υπερήφανος για την διακυβέρνηση της χώρας ” γιατί θεωρούμε πως προσφέραμε να γίνει καλύτερη η χώρα μας”.

Σε ό,τι αφορά την προαταση του για την ” πατριωτική εισφορά ” είπε πως αντί να κυνηγάμε τους πλούσιους στα διάφορα νησιά καλό θα ήταν να φορολογησουμε την πηγή.

Συνεργασίες

Είχαμε προτείνει τη δημιουργία κοινού ψηφοδελτίου δεν έγινε αποδεκτή από Ανδρουλάκη και από Τσίπρα υπενθύμισε ο κ Παππάς. Χαρακτήρισε εφικτή τη συνεργασία με τον Νέα Αριστερά αλλά όχι με τον κ. Βαρουφακη.

Ελληνοτουρκικά

Υπερασπίστηκε την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. όταν ήταν κυβέρνηση λεγοντας πως πολλαπλασιαστηκαν οι δυνατοτητες της χώρας εκφράζοντας την απορία του για το αν η σημερινή κυβέρνηση έχει καταθέσει έστω μια πρόταση για τα Βαλκάνια. πρωτοβουλία για Βαλκάνια

Θεσσαλονίκη

Να αποβληθούν κάποια απόνερα των μνημονίων που θέλουν τα στρατόπεδα και άλλους χώρους του δημοσίου να είναι έτοιμα να δωθούν σε ιδιωτες ανέφερε απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τα στρατόπεδα της Θεσσαλονίκης.

” Υπάρχει σχέδιο που όμως έχει εγκαταλειφθεί δεν θα ανακαλύψουμε ξανά τη Θεσσαλονικη” , πρόσθεσε.