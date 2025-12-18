Νίκος Παππάς: Αυτόφωρο, παραδοχή «λάθους αντίδρασης»

Σοβαρές πολιτικές και θεσμικές παρενέργειες προκαλεί το επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε μπαρ στο Στρασβούργο, με εμπλεκόμενους τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά και τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε πολλαπλά επίπεδα: ποινικό, πολιτικό και εσωκομματικό, ενώ ο κ. Παππάς αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου – διαδικασία που, σύμφωνα με νομικές πηγές, δεν καλύπτεται από την ευρωβουλευτική ασυλία, καθώς αφορά αδίκημα άσκησης βίας από πρόσωπο με θεσμικό ρόλο.