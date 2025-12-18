ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Αυτόφωρο, παραδοχή «λάθους αντίδρασης»

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
sms

Σοβαρές πολιτικές και θεσμικές παρενέργειες προκαλεί το επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε μπαρ στο Στρασβούργο, με εμπλεκόμενους τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά και τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε πολλαπλά επίπεδα: ποινικό, πολιτικό και εσωκομματικό, ενώ ο κ. Παππάς αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου – διαδικασία που, σύμφωνα με νομικές πηγές, δεν καλύπτεται από την ευρωβουλευτική ασυλία, καθώς αφορά αδίκημα άσκησης βίας από πρόσωπο με θεσμικό ρόλο.

FacebookTwitterLinkedinEmail