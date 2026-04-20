Νίκος Παππάς: Αθωωτική η απόφαση του Πλημμελειοδικείου – Κατέρρευσε η μεθόδευση της Ν.Δ.

Με δήλωσή του ο Νίκος Παππάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών, αναφέρεται στην αθωωτική απόφαση του Πλημμελειοδικείου.

Όπως αναφέρει: «Η σημερινή αθώωσή μου από το Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως, κλείνει μια υπόθεση που αξιοποιήθηκε επί χρόνια για να στηθεί ακόμη ένας κύκλος πολιτικής στοχοποίησης εις βάρος μου και εις βάρος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Η κατηγορία, που κατέρρευσε στο δικαστήριο, αφορούσε δήθεν ψευδή κατάθεσή μου στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής, σε σχέση με την υπόθεση Μιωνή από το 2016.

Μια υπόθεση που η Ν.Δ. του Κυριάκου Μητσοτάκη έστησε και υλοποίησε.

Η κρίση του δικαστηρίου είναι: Αθώωση.

Και σε αυτό το σημείο οφείλω να ευχαριστήσω θερμά τον συνήγορό μου, Βαγγέλη Γεωργακόπουλο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μια προσπάθεια κυβερνητικής σπίλωσης καταρρέει στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Το ίδιο είχε γίνει με την αθώωση του Λευτέρη Κρέτσου για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών.

Σήμερα, ενώ ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται αντιμέτωπος με τις διαδοχικές αποκαλύψεις των σκανδάλων καταλήστευσης του δημόσιου χρήματος, έχει να αντιμετωπίσει και κάτι ακόμα. Την κατάρρευση των μεθοδεύσεών του.

Σύντομα θα επέλθει και η κατάρρευση της κυβέρνησης της Ν.Δ. και του ιδίου».