Νίκος Παπαθανάσης: 12 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για δράσεις απόκτησης διδακτικής εμπειρίας σε ΑΕΙ από κατόχους διδακτορικού διπλώματος

Δέκα νέες πράξεις για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίαςαπό κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας σε ΑΕΙ, συνολικής δημόσιας δαπάνης 12.070.846,11 ευρώ, εκδόθηκαν με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021- 2027».

Οι 10 νέες πράξεις αφορούν στα ακόλουθα εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,

Πανεπιστήμιο Πειραιώς,

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ),

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ),

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), και

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Στη δράση, για το ακαδημαϊκό έτος 2026- 2027, έχουν ήδη ενταχθεί τα: Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Πολυτεχνείο Κρήτης. Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης πράξεων συνεχίζεται για τα υπόλοιπα Ιδρύματα της χώρας, ενώ ο προϋπολογισμός για τα ακαδημαϊκά έτη 2024- 2025, 2025- 2026 και 2026- 2027 αναμένεται να προσεγγίσει συνολικά τα 85 εκατ. ευρώ.