Νίκος Παπαϊωάννου: «Η Θεσσαλονίκη για εμένα είναι επιλογή ζωής»

Την πρώτη ανοικτή πολιτική συγκέντρωση φίλων μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για την Α’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία έκανε χθες ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου.

Από νωρίς το απόγευμα, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Aristotel, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για να συγχαρεί τον υφυπουργό Παιδείας για την υποψηφιότητά του και να συνομιλήσει μαζί του για σημαντικά θέματα που απασχολούν την κοινωνία.

Ο Νίκος Παπαϊωάννου στην αρχή της ομιλίας του ζήτησε να κρατηθεί ενός λεπτού στη μνήμη της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα που έχασε τη ζωή της στη δολοφονική εμπρηστική επίθεση την προηγούμενη εβδομάδα. Ο υφυπουργός Παιδείας καταδίκασε την πολιτική βία, θύμα της οποίας έχει πέσει και ο ίδιος με επιθέσεις στο σπίτι και το γραφείο του.

«Υπάρχουν στιγμές που η ζωή μάς υπενθυμίζει, με τον πιο σκληρό τρόπο, τι πραγματικά έχει αξία. Μας θυμίζει ότι πάνω από την πολιτική βρίσκονται οι άνθρωποι. Πάνω από κάθε δημόσιο αξίωμα βρίσκεται η οικογένεια. Και πάνω από κάθε διαφωνία βρίσκεται ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή. Ζήσαμε επιθέσεις στα σπίτια συναδέλφων μας. Το ίδιο συνέβη και στο δικό μου σπίτι. Είδαμε γκαζάκια απέναντι σε στελέχη της παράταξής μας, στην Αφροδίτη Νέστορα, τον Σάββα Αναστασιάδη, τον Ζήση Ιωακείμοβιτς και ταυτόχρονα βιώσαμε μια βαθιά ανθρώπινη απώλεια. Η Δημοκρατία δεν μπορεί να συνηθίσει τη βία. Η πολιτική δεν μπορεί να γίνεται με τον φόβο. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να επιχειρεί να επιβάλει τις απόψεις του με απειλές, εκφοβισμό ή επιθέσεις» ανέφερε ο Νίκος Παπαϊωάννου.

«Διεκδικώ ευθύνη»

Μιλώντας για την υποψηφιότητά του ο Νίκος Παπαϊωάννου δήλωσε πως η Θεσσαλονίκη αποτελεί επιλογή ζωής για τον ίδιο. Γνώρισε την πόλη ως φοιτητής, έγινε καθηγητής και στη συνέχεια εκλέχθηκε πρύτανης του ΑΠΘ, φέρνοντας μεγάλες και σημαντικές αλλαγές. «Η Θεσσαλονίκη δεν είναι για μένα ένας εκλογικός προορισμός. Είναι επιλογή ζωής. Εδώ ήρθα ως φοιτητής, εδώ έγινα καθηγητής, εδώ με τίμησαν οι συνάδελφοί μου εκλέγοντάς με πρύτανη, εδώ υπηρετώ σήμερα ως υφυπουργός Παιδείας» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Παπαϊωάννου τόνισε πως ζητά την εμπιστοσύνη των πολίτων για να ανταποκριθεί απέναντι στις ευθύνες που θα του αναλογούν και όχι απλώς για να διεκδικήσει μια θέση. «Ζητώ την εμπιστοσύνη των πολιτών όχι γιατί αναζητώ μια νέα θέση, αλλά γιατί πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω περισσότερα. Δεν διεκδικώ έναν τίτλο, διεκδικώ ευθύνη. Διεκδικώ την ευκαιρία να δώσω ακόμη μεγαλύτερη δύναμη στη φωνή της Θεσσαλονίκης μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο».

Όπως σημείωσε ο υφυπουργός Παιδείας, η πόλη βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη ευκαιρία των τελευταίων δεκαετιών και ο ίδιος δεσμεύτηκε να συμβάλει στη μετατροπή των μεγάλων σχεδίων σε έργα με άμεσα αποτελέσματα. «Για πολλά χρόνια η Θεσσαλονίκη άκουγε υποσχέσεις. Σήμερα βλέπει έργα. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει η πρωτεύουσα της γνώσης, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» τόνισε.