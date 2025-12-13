Νίκος Μουτσινάς: Τέσσερα χρόνια προσπαθούσα να δημιουργήσω μονογονεϊκή οικογένεια, αλλά το κεφάλαιο έκλεισε πλέον

Επί τέσσερα χρόνια προσπαθούσε ο Νίκος Μουτσινάς να δημιουργήσει μονογονεϊκή οικογένεια, χωρίς όμως να γίνεται πραγματικότητα η επιθυμία του. Αφού οι προσπάθειές του δεν έφεραν το αποτέλεσμα που περίμενε, αναγνώρισε ότι το να γίνει πατέρας δεν είναι κάτι που θέλει, αφού η απόκτηση ενός παιδιού θα περιόριζε την ελευθερία του.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, ο Νίκος Μουτσινάς ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για το αν τον απασχολεί αυτή την περίοδο η σκέψη της δημιουργίας οικογένειας, με τον ίδιο να απαντά: «Όχι, δεν είμαι ακόμα σε αυτή τη φάση, θα το είχα πετύχει, φαντάζομαι. Όχι, έκλεισε αυτό. Έκλεισε σαν θέλω. Το ζητούμενό μου, μέσα σε διάφορα άλλα, έχει να κάνει με την ελευθερία. Είναι μια πολύ σημαντική αξία για μένα, που την κυνηγάω με πολύ μεγάλη μανία».

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής τόνισε ότι στην πορεία συνειδητοποίησε ότι δεν είναι κάτι που επιθυμεί πραγματικά, αφού δεν θα ήταν το ίδιο ελεύθερος: «Γύρω στα τέσσερα χρόνια έψαχνα τρόπους πώς θα μπορούσα να δημιουργήσω μια μονογονεϊκή οικογένεια. Το κράτος δεν βοήθησε καθόλου σε αυτό. Μετά, με κάποιες σκέψεις καλύτερες, με μια ανάλυση και με μια επιφοίτηση, συνειδητοποίησα ότι αυτό που κυνηγάω δεν εμπεριέχει ελευθερία, δυστυχώς».

Όπως είπε, η συνειδητοποίησε αυτή τον ανακούφισε. «Όταν, λοιπόν, συνειδητοποίησα ότι γι’ αυτό δεν μου κάθεται, γιατί κάτι στράβωνε, γιατί το σύστημά μου έλεγε ότι. δεν είναι αυτό που θες, γιατί το κυνηγάς; Όταν το συνειδητοποίησα, το πήρα πολύ ωραία απόφαση, ησύχασε το σύστημά μου. Ευτυχώς, το κατάλαβα νωρίς. Αν συνέβαινε, εννοείται πως θα ήμουν στρατιώτης, αλλά θα πήγαινα λίγο κόντρα στο ψυχικό κομμάτι», κατέληξε.