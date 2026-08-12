Νίκος Καλογερόπουλος: Σήμερα η πολιτική κηδεία του ηθοποιού

Σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι που αγάπησαν τον Νίκο Καλογερόπουλο θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο ηθοποιό.

Η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου θα πραγματοποιηθεί στις 12:00, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά και το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στον ελληνικό καλλιτεχνικό χώρο.

(EUROKINISSI/ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ)

Η επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων

Με ανακοίνωσή της, η οικογένεια του Νίκου Καλογερόπουλου έκανε γνωστό πως ο αποχαιρετισμός θα γίνει με πολιτική κηδεία, όπως επιθυμούσε ο ίδιος.

Παράλληλα, η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να ενισχύσουν το «Σπίτι του Ηθοποιού» αντί να καταθέσουν στεφάνια.

Για τον σκοπό αυτό έχει δοθεί ο ακόλουθος τραπεζικός λογαριασμός:

ALPHA BANK – IBAN: GR45 0140 2280 2280 0200 2002 719

Δικαιούχος: ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ