ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Καλογερόπουλος: Σήμερα η πολιτική κηδεία του ηθοποιού

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι που αγάπησαν τον Νίκο Καλογερόπουλο θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο ηθοποιό.

Η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου θα πραγματοποιηθεί στις 12:00, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά και το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στον ελληνικό καλλιτεχνικό χώρο.

Νίκος Καλογερόπουλος: Σήμερα η πολιτική κηδεία του ηθοποιού
(EUROKINISSI/ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ)

Η επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων

Με ανακοίνωσή της, η οικογένεια του Νίκου Καλογερόπουλου έκανε γνωστό πως ο αποχαιρετισμός θα γίνει με πολιτική κηδεία, όπως επιθυμούσε ο ίδιος.

Παράλληλα, η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να ενισχύσουν το «Σπίτι του Ηθοποιού» αντί να καταθέσουν στεφάνια.

Για τον σκοπό αυτό έχει δοθεί ο ακόλουθος τραπεζικός λογαριασμός:

ALPHA BANK – IBAN: GR45 0140 2280 2280 0200 2002 719
Δικαιούχος: ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ

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