Νίκος Δένδιας: Ορθώς προτάξαμε την αγορά των F35

Την ορθότητα της απόφασης για αγορά των αμερικανικών μαχητικών F-35 από την Ελλάδα επισημαίνει ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδ ι ας , στη σκιά της συνάντησης των προέδρων των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο υπουργός σε ανάρτηση στο «Χ», παραθέτει μάλιστα το βίντεο από την πρόσφατη τοποθέτησή του στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής στις 24 Σεπτεμβρίου 2025.

«Εδώ στη Βουλή είχε γίνει μια συζήτηση για τα F-35 και ο ναύαρχος τότε είχε πει -ο ναύαρχος ε.α. Αποστολάκης σε αυτόν αναφέρομαι ως ναύαρχο έτσι συνήθισα να τον λέω παρότι θα έπρεπε να τον προσφωνώ ”κύριε υπουργέ”- ”γιατί πάτε στα F-35 τη στιγμή που ο Στόλος έχει τεράστιες ανάγκες;”», αναφέρει στο βίντεο ο κ. Δένδιας.

Και προσθέτει: «Παρακαλώ να θυμηθεί ότι είχα πει ”με συγχωρείτε, ποιος θα πάρει την ευθύνη εάν στις επόμενες εκλογές, τότε ήταν Πρόεδρος ο Μπάιντεν, κερδίσει ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν πετύχει από τον πρόεδρο Τραμπ να πάρει F-35 και η Τουρκία πετύχει να πάρει F-35 πριν από την Ελλάδα;”»

«Προτάξαμε τότε τα F-35», εξηγεί, «και ορθά, απεδείχθη ότι προτάξαμε τα F-35».

Διευκρινίζει, δε, ότι «δεν προλέγω ότι θα τα πάρει η Τουρκία» αλλά, «για να είμαστε ειλικρινής, στοιχειώδης πρόνοια είναι να τα έχουμε εμείς ήδη και οι Τούρκοι ας προσπαθούν».