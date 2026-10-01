Nίκος Δένδιας από Κύπρο: «Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον»

Μήνυμα αποτροπής, αλλά και της σταθερής παρουσίας της Ελλάδας στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, έστειλε από τη Λευκωσία ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της κυπριακής ανεξαρτησίας

«Η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής», δήλωσε ο ΥΕΘΑ, συνδέοντας το μήνυμα της σημερινής παρέλασης με την αμυντική ενίσχυση Ελλάδας και Κύπρου.

«Η Ελλάδα είναι και θα είναι εδώ, η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον», πρόσθεσε, παραπέμποντας και στην παρουσία ελληνικών F-16 Viper πάνω από τη Λευκωσία και της ΕΛΔΥΚ στην παρέλαση.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η Λευκωσία ενισχύει και εκσυγχρονίζει όλους τους παράγοντες ισχύος της, με βασικό στόχο την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας. Όπως είπε, η προσπάθεια αυτή εξυπηρετεί την «υπ’ αριθμό ένα προτεραιότητα», τον τερματισμό της κατοχής, την απελευθέρωση και την επανένωση της Κύπρου.

Το μήνυμα συνοδεύθηκε και από την εικόνα των νέων δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στην παρέλαση το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας BARAK MX, ενώ εμφανίστηκαν επίσης οι νέες παράκτιες συστοιχίες Exocet MM40 Block 3C, συστήματα FPV drones και μη επανδρωμένα μέσα.

Ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό είχε και η παρουσία στρατιωτικών τμημάτων από ΗΠΑ, Γαλλία, Βρετανία και Αίγυπτο. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η συμμετοχή τους αποτελεί ένδειξη των διεθνών συνεργασιών αλλά και της αναβάθμισης της Κυπριακής Δημοκρατίας.