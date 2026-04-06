​Νίκος Χριστοδουλίδης στην TV100: To άρθρο 42.7 της Ε.Ε. στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Απριλίου στη Λευκωσία

Η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τι ακριβώς κάνει η Ένωση σε περίπτωση ενεργοποίησής του από ένα κράτος-μέλος, θα συζητηθεί στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Απριλίου στην Κύπρο, που ασκεί αυτό το εξάμηνο την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό έκανε γνωστό ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος μίλησε στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης και τον δημοσιογράφο Βαγγέλη Πλάκα, αμέσως μετά τη χθεσινή εκδήλωση, στην οποία του απονεμήθηκε ο τίτλος του επίτιμου Δημότη Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Χριστοδουλίδης δεδομένων των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, έστειλε το μήνυμα πως η Κύπρος είναι ένας ασφαλής προορισμός.

Επανέλαβε την ετοιμότητα της Κύπρου για ένταξη στο ΝΑΤΟ αν η Τουρκία άρει το δικαίωμα βέτο.

Αναφέρθηκε και στην ανάγκη αυτονομίας της Ε.Ε, που ανέδειξε και η κρίση στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας πως δυστυχώς σήμερα η Ένωση δεν είναι στρατηγικά αυτόνομη.

Με αφορμή την τελετή στην οποία του απονεμήθηκε από τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη ο τίτλος του επίτιμου δημότη Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας χαρακτήρισε την ημέρα ιστορική, που έρχεται να ισχυροποιήσει τους δεσμούς της Κύπρου με τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία.

