Νίκος Ανδρουλάκης στο TikTok: Κύριε Μητσοτάκη, αύριο οφείλετε να δώσετε εξηγήσεις στη Βουλή για το δώρο στα funds

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πετά το γάντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη να έρθει στη Βουλή για να απολογηθεί για το δώρο στα funds με το περιβόητο άρθρο 23 που αναγκάστηκε να αποσύρει άρον άρον μετά την αποκάλυψη του ΠΑΣΟΚ.

«Το άρθρο 23 ήταν άλλο ένα δώρο της Νέας Δημοκρατίας στα funds εις βάρος των δανειοληπτών. Σας ξεσκεπάσαμε και μετά την κοινωνική κατακραυγή το αποσύρατε. Το θέμα, όμως, δεν τελείωσε εδώ. Κύριε Μητσοτάκη, αύριο Τετάρτηοφείλετε να δώσετε εξηγήσεις στη Βουλή. Γιατί στη Δημοκρατία δεν ισχύει ο νόμος της σιωπής. Ισχύει ο νόμος της λογοδοσίας», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή μεθόδευση, που επιχειρήθηκε, ώστε οι συμβάσεις ρύθμισης οφειλών να αποτελούν αυτόματα εκτελεστούς τίτλους, παρέχοντας στους πιστωτές ένα πρόσθετο ισχυρό μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης και στερώντας τους οφειλέτες από στάδια δικαστικής προστασίας.