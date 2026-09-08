Νίκος Ανδρουλάκης για την ασπίδα του Αχιλλέα : Είμαστε όμηροι ή όχι;

Του Σταύρου Αλχατζιδη

Με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης συναντάται αυτήν την ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκε πάντως και για ένα ζήτημα εκτός πλαισίου σύσκεψης και συγκεκριμένα την “ασπίδα του Αχιλλέα”.

Ειδικοτερα ανέφερε πως αν και υπήρχαν οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης πως η η χώρα μας θα είχε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα σήμερα υπάρχει η πληροφόρηση πως κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί.

” Θα έχουμε τελικά πρόσβαση ή οχι; Είμαστε σε ομηρία ή οχι ;” , αναρωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης.

Αλλαγή πολιτικής

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μαζί με τους τομεάρχες Π. Γερουλάνο, Α. Διαμαντοπούλου, Μ. Αποστολάκη, Π. Κουκουλόπουλο και Γ. Νικητιάδη άκουσαν αρχικά τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια τους φορείς από τη Δυτική, την Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Ανδρουλάκης είπε πως το ΠΑΣΟΚ δεν σχεδιάζει το πρόγραμμα του με το βλέμμα στις κάλπες αλλά διαθέτει μακροπρόθεσμο σχέδιο.

” Αυτή είναι η διαφορά μας με τη Νέα Δημοκρατία ” , τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για αδικίες στο φορολογικό σύστημα, είπε πως η πράσινη μετάβαση αφορούσε μόνο τους ισχυρούς, ενώ μίλησε για ξεπούλημα της δημόσιας υπηρεσίας μέσω real estate. Στάθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης αναφερόμενος για τι θα ακολουθήσει μετά το τέλος του.

” Ήταν πολλά που θα μπορούσαν να γίνουν αλλά δεν έγιναν. Εμείς έχουμε διαφορετική κουλτούρα και θα είχαμε σχεδιάσει τις παρεμβάσεις με διαφάνεια και διάλογο ” , συμπλήρωσε.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν οι: Γιάννης Μασούτης, πρόεδρος ΕΒΕΘ, Θεμιστοκλης Σαρασίδης, πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδας, Βίκυ Λοιζου, Γενική Διευθύντρια Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, Κυριάκος Μερελής, πρόεδρος ΕΕΘ, Μάριος Παπαδόπουλος πρόεδρος ΒΕΘ, Άγγελος Κουντουργιαννής, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Φινοκαλιώτης, πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Μαρία Χουρδάκη, μέλος ΔΣ Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Μπάτζιου, πρόεδρος ΙΣΘ, Βάιος Κοντοπουλος, πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Άννα Σιδηροπουλου, αντιπρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Νίκος Τσεμπερλιδης, πρόεδρος ΚΕΠΚΑ, Ευαγγελία ΚΕκελεκη, ΓΓ ΚΕΠΚΑ, Ηλίας Περτζινιδης, προεδρος ΤΕΕ-ΤΚΜ, Αθανάσιος Σαρόουλος, πρόεδρος Γεωτεχνικού Παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας, Μενελαος Παπαποστολου, μέλος Τοπικής Διοίκησης Πικονομικου Επιμελητηρίου Ελλάδος, Νίκος Κοτσιαδακης, υπεύθυνος ανάπτυξης Thess Intec, Παναγιώτης Καρασαββίδης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Θεσσαλονίκης, Χάρης Κυπριανίδης Λ, πρόεδρος ΕΚΘ, Νίκος Φασφαλης, μέλος ΔΣ ΕΔΟΘ.