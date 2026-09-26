Νικόλας Κασσιανίδης: Ποιος είναι ο νέος πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα

Με μακρά διπλωματική διαδρομή και σημαντική εμπειρία σε θέματα που αφορούν τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, ο Νικόλας Κασσιανίδης είναι ο νέος πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας καθήκοντα σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνογαλλικές σχέσεις έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία.

Ο Γάλλος διπλωμάτης έφθασε στην Αθήνα στις 7 Σεπτεμβρίου 2026, προκειμένου να αναλάβει την ηγεσία της γαλλικής διπλωματικής αποστολής. Λίγες ημέρες αργότερα, επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ξεκινώντας και επισήμως τη θητεία του στην Ελλάδα.

Από το Μονπελιέ στην ελληνική πρωτεύουσα

Ο Νικόλας Κασσιανίδης γεννήθηκε στο Μονπελιέ της Γαλλίας. Η μητέρα του είναι Γαλλίδα, ενώ ο πατέρας του Γαλλοκύπριος, γεγονός που του προσδίδει ήδη από την οικογενειακή του καταγωγή έναν ιδιαίτερο δεσμό με την Κύπρο και τον ευρύτερο ελληνικό χώρο.

Η ακαδημαϊκή του διαδρομή περιλαμβάνει σπουδές σε ορισμένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας. Φοίτησε στο HEC Paris και στο Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών του Παρισιού (Sciences Po), ενώ συνέχισε την εκπαίδευσή του στην περίφημη École Nationale d’Administration (ENA), από την οποία έχουν αποφοιτήσει πολλές γενιές ανώτατων στελεχών της γαλλικής δημόσιας διοίκησης και διπλωματίας.

Η επιλογή του να ακολουθήσει διπλωματική σταδιοδρομία στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών τον οδήγησε σε σειρά κρίσιμων πόστων στο εξωτερικό. Σταδιακά απέκτησε ιδιαίτερη εξειδίκευση σε υποθέσεις που αφορούν τον αραβικό κόσμο, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, καθώς και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Η πρώτη γνωριμία με την Ελλάδα πριν από δύο δεκαετίες

Η ανάληψη της θέσης του πρέσβη δεν αποτελεί την πρώτη επαγγελματική επαφή του Νικόλα Κασσιανίδη με την Ελλάδα. Αντιθέτως, η Αθήνα συνδέεται με ένα από τα πρώτα βήματα της διπλωματικής του πορείας.

Όπως έχει αναφέρει ο ίδιος, το 2003 πραγματοποίησε πρακτική άσκηση στη γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα, αποκτώντας τότε την πρώτη ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία του στη χώρα.

Περισσότερα από είκοσι χρόνια αργότερα επιστρέφει στην ίδια πρεσβεία, αυτή τη φορά από τη θέση του επικεφαλής της γαλλικής διπλωματικής αποστολής. Ο ίδιος έχει αναφερθεί με θερμά λόγια στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια χώρα που κατέχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του και χαρακτηρίζοντας μεγάλη τιμή την ανάληψη της εκπροσώπησης της Γαλλίας στην Αθήνα.

Πολυετής εμπειρία σε Μεσόγειο και Μέση Ανατολή

Η επαγγελματική πορεία του Κασσιανίδη περιλαμβάνει σειρά θέσεων σε σημαντικά διπλωματικά και διεθνή κέντρα.

Μετά τα πρώτα του βήματα στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, υπηρέτησε στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Γαλλίας στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, αποκτώντας εμπειρία στην πολυμερή διπλωματία και στις διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Στη συνέχεια μετακινήθηκε στη γαλλική πρεσβεία στο Ραμπάτ, ενώ ακολούθησε η επιστροφή του στο Παρίσι, όπου εργάστηκε σε υπουργικά γραφεία με αρμοδιότητες που επικεντρώνονταν στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Σημαντικός σταθμός στην καριέρα του υπήρξε και το Κάιρο, όπου ανέλαβε καθήκοντα πρώτου συμβούλου στη γαλλική πρεσβεία στην Αίγυπτο. Η συγκεκριμένη θέση ενίσχυσε περαιτέρω την εμπειρία του σε μια περιοχή που βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο της γαλλικής εξωτερικής πολιτικής.

Ακολούθησε η Μαδρίτη, όπου οι αρμοδιότητές του επικεντρώθηκαν στη συνεργασία και την πολιτιστική δράση, προσθέτοντας ακόμη μία διάσταση στο διπλωματικό του προφίλ.

Η σταδιοδρομία του συνεχίστηκε στην UNESCO, όπου ασχολήθηκε με ζητήματα διεθνούς πολιτιστικής συνεργασίας και απέκτησε σημαντική εμπειρία στον τομέα της πολιτιστικής διπλωματίας.

Η ανάληψη της γαλλικής πρεσβείας στην Αθήνα αποτελεί έτσι για τον Νικόλα Κασσιανίδη τόσο έναν νέο σταθμό σε μια πολυετή διπλωματική καριέρα όσο και μια επιστροφή στη χώρα όπου είχε πραγματοποιήσει ένα από τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα.

Το 2023 διορίστηκε γενικός πρόξενος της Γαλλίας στην Ιερουσαλήμ, θέση που αποτέλεσε τον τελευταίο σημαντικό σταθμό του πριν από την Αθήνα.

Η αποστολή του στην Αθήνα

Η ανάληψη των καθηκόντων του στην Ελλάδα πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνογαλλικές σχέσεις έχουν αποκτήσει ιδιαίτερο στρατηγικό βάρος.

Σημειώνεται πως οι δύο χώρες έχουν ενισχύσει τα τελευταία χρόνια τη συνεργασία τους σε πολιτικό, αμυντικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, διατηρούν μακροχρόνιους δεσμούς στον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την έρευνα.

«Η Ελλάδα έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου»

Στο πρώτο του μήνυμα προς τους Έλληνες, ο Νικόλας Κασσιανίδης αναφέρθηκε στην προσωπική σχέση που έχει αναπτύξει με τη χώρα από τα πρώτα χρόνια της διπλωματικής του πορείας.

Τόνισε ότι αυτό που τον εντυπωσιάζει κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα είναι το εύρος της συνεργασίας των δύο χωρών και μίλησε για μια ενισχυμένη στρατηγική σχέση με κοινό στόχο την ευρωπαϊκή κυριαρχία.

«Η αποστολή που μου ανατέθηκε είναι σαφής», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ως βασικό του στόχο την υλοποίηση και την ενίσχυση, σε κάθε πεδίο, της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας και Γαλλίας.