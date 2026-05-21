Νικόλαος Μπατζιός: Υποψήφιος για την προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) ανακοίνωσε ο Νικόλαος Μπατζιός, ως επικεφαλής της παράταξης ΕΝΟΣΥ-ΝΙΚΙ, ενόψει των εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στις 14 και 15 Ιουνίου.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Μπατζιός αναφέρθηκε στη νέα εκλογική αναμέτρηση κάνοντας λόγο για συνέχεια αλλά και ανανέωση στη διοίκηση του Συλλόγου, ενώ ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρόεδρο Νίκο Νίτσα για την προσφορά, τη συνέπεια και τη θεσμική εκπροσώπηση του ΙΣΘ κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Ο κ. Μπατζίος υπογράμμισε τη μακρόχρονη παρουσία του στα διοικητικά όργανα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας ότι συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια του ΙΣΘ από το 2008, έχοντας διατελέσει Ταμίας, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας.

Όπως ανέφερε, βασικός του στόχος όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε η στήριξη των γιατρών και η αντιμετώπιση των ζητημάτων της καθημερινής επαγγελματικής πρακτικής, με έμφαση στους ιδιώτες ιατρούς, στους γιατρούς του ΕΣΥ, αλλά και στους νεότερους συναδέλφους.

Παράλληλα, ο Νικόλαος Μπατζιός έθεσε ως κεντρικό διακύβευμα των επικείμενων εκλογών τη δημιουργία ενός «ισχυρού, ενωτικού και παρεμβατικού» Ιατρικού Συλλόγου, με δραστήριο και αξιόπιστο Διοικητικό Συμβούλιο.

Αναφορά έκανε και στη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, υποστηρίζοντας την εκ νέου υποψηφιότητα του Δημήτρη Τσάμη για την προεδρία του οργάνου, ενώ σημείωσε τη συμμετοχή των πρώην προέδρων Αθανασίου Εξαδάκτυλου και Νίκου Νίτσα στην προσπάθεια ενίσχυσης της παρουσίας του ΙΣΘ και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

«Στις 14 και 15 Ιουνίου συνεχίζουμε τον αγώνα των τελευταίων ετών και ενώνουμε δυνάμεις για έναν Ιατρικό Σύλλογο με ισχυρή φωνή, ουσιαστικό ρόλο και καθημερινή παρουσία δίπλα σε κάθε γιατρό της Θεσσαλονίκης», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή του.