Νικόλαος Μπάτζιος: «Το 70% των ειδικευόμενων βρίσκεται στα όρια του burnout»

Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη παροχής κινήτρων για τη στελέχωση των νοσοκομείων της περιφέρειας, την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την επιτάχυνση σημαντικών έργων, όπως το νέο Παιδιατρικό και το Ογκολογικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Όπως τονίζει, στόχος της νέας διοίκησης είναι να φέρει πιο κοντά τον γιατρό με τον ασθενή και να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Στη συνέντευξή του στην “Π” και το MyPortal.gr αναδεικνύει ως κορυφαία ζητήματα τις χαμηλές αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ, την υποστελέχωση των νοσοκομείων και τη συνεχιζόμενη φυγή νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζει για τα υψηλά ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης μεταξύ των ειδικευόμενων γιατρών, σημειώνοντας πως, σύμφωνα με έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, επτά στους δέκα βρίσκονται στα όρια του burnout .

Με νωπή τη εντολή των συναδέλφων του, ο νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Μπάτζιος, ανοίγει τα χαρτιά του για την επόμενη ημέρα του Συλλόγου και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο υγειονομικός χάρτης της Βόρειας Ελλάδας.

Ο νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης μιλά για τις προκλήσεις του ΕΣΥ, τη φυγή των νέων γιατρών στο εξωτερικό, την υποστελέχωση των νοσοκομείων της Βόρειας Ελλάδας και τις παρεμβάσεις που θεωρεί αναγκαίες για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας.

Κύριε πρόεδρε, αναλαμβάνετε την ηγεσία του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με μια ιδιαίτερα ισχυρή εντολή από τους συναδέλφους σας. Ποια θα είναι η πρώτη σας προτεραιότητα για την επόμενη ημέρα του Συλλόγου;

Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία και φυσικά αυτούς που υποστήριξαν τις θέσεις και εμένα προσωπικά. Τα προβλήματα που απασχολούν τους Ιατρούς της Θεσσαλονίκης, όπως τα καταγράψαμε το προηγούμενο διάστημα, είναι πολλαπλά. Οπότε και η δική μου δράση θα είναι πολυεπίπεδη με στόχο να κοινοποιήσουμε στο υπουργείο το σύνολο των ζητημάτων των συναδέλφων μας. Για παράδειγμα, η αμοιβή των ιατρών ΕΣΥ παραμένει ένα σημαντικό ζήτημα και η αναβάθμισή της είναι μονόδρομος, αν επιθυμούμε ένα καλύτερο ΕΣΥ. Το ίδιο ισχύει και για το clawback και το rebate, τα οποία επηρεάζουν σημαντικά τους βιοπαθολόγους. Και φυσικά, ο ετεροκαθορισμός της αμοιβής των ιδιωτών ιατρών αποτελεί μείζον πρόβλημα που χρήζει άμεσης και ειδικής διαχείρισης. Επομένως, θα κινηθούμε γρήγορα σε πολλά επίπεδα, με την ευρεία στήριξη των συναδέλφων μας, με στόχο την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων διεκδικήσεών μας.

Ποια θεωρείτε ότι είναι σήμερα η μεγαλύτερη παθογένεια των δημόσιων νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας; Ποια είναι τα τρία μέτρα που πρέπει να ληφθούν άμεσα για τη βελτίωση του ΕΣΥ;

Η παθογένεια των δημοσίων νοσοκομείων είναι πολυποίκιλη. Τα σημαντικότερα προβλήματα είναι οι χαμηλοί μισθοί των ιατρών του ΕΣΥ, ειδικά σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η υποστελέχωση νοσοκομείων και μονάδων υγείας που οδηγεί σε δυσμενείς εργασιακές συνθήκες, αυξημένο αριθμό εφημεριών και εργασιακή εξουθένωση, καθώς και η ελλιπής ανάδειξη του ρόλου του προσωπικού ιατρού και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με στόχο την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων από περιστατικά που μπορούν να αντιμετωπιστούν εκτός τριτοβάθμιων κέντρων. Η αντιμετώπιση αυτών των τριών βασικών προβλημάτων θα πρέπει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα αν θέλουμε πραγματικά ένα βελτιωμένο και πλήρως λειτουργικό ΕΣΥ.

Παρά τη σημαντική ιατρική παράδοση της Θεσσαλονίκης και της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, πολλοί νέοι γιατροί εξακολουθούν να αναζητούν επαγγελματικές προοπτικές στο εξωτερικό. Τι πρέπει να αλλάξει ώστε να παραμείνουν στην Ελλάδα;

Το πρόβλημα του brain drain είναι πολύ σημαντικό και είναι από αυτά που έχουμε δώσει ιδιαίτερη προτεραιότητα στην ατζέντα μας. Αν μπορούσα να δώσω μια κατεύθυνση σε αυτά που πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξουν, θα έλεγα κατά σειρά προτεραιότητας: σημαντική αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, βελτίωση των οικονομικών απολαβών και των συνθηκών εργασίας των νέων ιατρών και αντιμετώπιση του προβλήματος της μακρόχρονης αναμονής για εισαγωγή στην ειδικότητα. Για παράδειγμα, σε έρευνα που πραγματοποιήσαμε στους ειδικευόμενους των νοσοκομείων της πόλης, τα ποσοστά όσων δήλωσαν πως βρίσκονται στα όρια burnout άγγιξαν το 70%, κάτι το οποίο για εμάς είναι ανεπίτρεπτο. Για αυτόν τον λόγο, στον ΙΣΘ έχουμε δημιουργήσει ειδική γραμματεία που αποτελείται από ομάδα νέων ιατρών, η οποία είναι επιφορτισμένη με το δύσκολο έργο της επίλυσης των προβλημάτων των ειδικευόμενων και νέων συναδέλφων.

Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που σκοπεύετε να μεταφέρετε προς το Υπουργείο Υγείας για τα ζητήματα που αφορούν τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα τη Βόρεια Ελλάδα;

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε όλα τα νοσοκομεία, δημόσια και ιδιωτικά, καθώς και τις δομές υγείας του νομού Θεσσαλονίκης και να ακούσουμε τα προβλήματα των ιατρών. Από αυτά, ξεχωρίζουμε ιδιαίτερα το πρόβλημα της υποστελέχωσης των νοσοκομείων της Βόρειας Ελλάδας, που αναγκάζει γιατρούς της Θεσσαλονίκης να καλύπτουν κενά εφημεριών και τακτικού ωραρίου με πρόσκαιρες μετακινήσεις στην περιφέρεια. Αυτό δημιουργεί προβλήματα τόσο στους γιατρούς, που αλλάζουν συνεχώς εργασιακό περιβάλλον, όσο και στους ασθενείς, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με τη διαρκή αλλαγή του θεράποντος ιατρού. Για αυτό ζητούμε να δοθούν οικονομικά κίνητρα ώστε να καλυφθούν τα κενά οργανικών θέσεων των νοσοκομείων της περιφέρειας. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιτάχυνση των έργων για τις νέες μονάδες υγείας του νομού, όπως το Παιδιατρικό και το Ογκολογικό Νοσοκομείο, καθώς και η δημιουργία περισσότερων μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας. Ο στόχος είναι διττός: αφενός η αποσυμφόρηση των μεγάλων γενικών νοσοκομείων και αφετέρου η παροχή εξειδικευμένων και σύγχρονων υπηρεσιών υγείας.

Αν στο τέλος της θητείας σας θέλατε να σας κρίνουν για μία μόνο παρέμβαση που θα αλλάξει ουσιαστικά την καθημερινότητα γιατρών και ασθενών, ποια θα θέλατε να είναι αυτή;

Θα ήταν δύσκολο να διαλέξω μία μόνο παρέμβαση, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αδικούσα το σύνολο των προτάσεων που έχουμε ετοιμάσει και σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε στο διάστημα της θητείας μου. Οι θέσεις που διατυπώσαμε πριν από τις εκλογές δεν στοχεύουν σε μία μόνο κατεύθυνση, αλλά αποσκοπούν στην αναδιαμόρφωση της σχέσης του ιατρού με τον Σύλλογο και κυρίως της σχέσης του ιατρού με τον ασθενή. Για αυτό θα ήθελα, στο τέλος της θητείας μου, να έχουμε καταφέρει να φέρουμε πιο κοντά τον λειτουργό Υγείας με τον πάσχοντα.