Νικόλ Μαλλιωτάκη: «Ο Ερντογάν δεν μπορεί να κρατά όμηρο το ενεργειακό μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου»

Στις προκλήσεις της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, δεδομένων των τελευταίων εξελίξεων, αναφέρεται η Ελληνοαμερικανίδα Ρεπουμπλικανή βουλευτής, Νικόλ Μαλλιωτάκη, με σημερινή ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, σύμφωνα με την hellasjournal.

Παράλληλα, επιτίθεται στην Τουρκία και στον Ταγίπ Ερντογάν σημειώνοντας ότι «Ο Ερντογάν δεν μπορεί να κρατά όμηρο το ενεργειακό μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου».

Κατηγορεί την Άγκυρα ότι «οι τακτικές εκφοβισμού και οι απειλές της Τουρκίας υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα και την ενεργειακή ασφάλεια» και προσθέτει ότι «οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ πρέπει να σταθούν στο πλευρό της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ ενάντια στην τουρκική επιθετικότητα».

Η ανάρτηση της βουλευτή παραπέμπει στις δηλώσεις που είχε κάνει ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνος Κόμπος σε συνέντευξή του στα τέλη Σεπτεμβρίου στο αμερικανικό δίκτυο Fox News.

Μεταξύ άλλων, υπουργός Εξωτερικών, σ’ εκείνη την συνέντευξή του είχε αναφέρει «ότι η Άγκυρα προσπαθεί να εμποδίσει το μεγάλο ενεργειακό έργο που συνδέει το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ευρώπη».

Ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών είχε τονίσει ότι «το κύριο έργο της ηλεκτρικής σύνδεσης έχει εμποδιστεί από την Τουρκία λόγω παράνομων αξιώσεων που έχει όσον αφορά την οριοθέτηση στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Το γεγονός ότι έχουμε κάποιον που αμφισβητεί όλες τις βάσεις και όλους τους κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να είναι η απάντηση στο πώς σχεδιάζουμε το μέλλον του λαού μας».