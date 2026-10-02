Νικήτη Χαλκιδικής: Τετ α τετ κατοίκου με λύκο

Άγριο ζώο, πιθανότατα λύκος, πλησίασε σε απόσταση αναπνοής κάτοικο της Νικήτης στη Χαλκιδική, όπως καταγράφεται σε βίντεο που έχει προκαλέσει ανησυχία στην περιοχή.

Στο βίντεο, το ζώο φαίνεται να κινείται σε κατοικημένη περιοχή και να πλησιάζει πολύ κοντά έναν κάτοικο, παρά την παρουσία ανθρώπου και τον φωτισμό. Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την παρουσία του και σηκώνεται, με το ζώο να απομακρύνεται τρομαγμένο.

Η εμφάνιση σημειώθηκε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες κατοίκων, σε σημείο όπου υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα, κοντά σε σούπερ μάρκετ, και όχι σε κάποια απομονωμένη ή σκοτεινή περιοχή. Το γεγονός αυτό εντείνει την ανησυχία των κατοίκων, καθώς, όπως λένε, οι εμφανίσεις άγριων ζώων μέσα ή κοντά στους οικισμούς έχουν γίνει ολοένα και συχνότερες.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι, εκτός από λύκους, κάνουν συχνά την εμφάνισή τους και τσακάλια, ενώ τις βραδινές ώρες οι ήχοι τους ακούγονται, όπως περιγράφουν, σε μεγάλη έκταση.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές και σε περιστατικά στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά, όπου το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί δύο ή τρεις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν συνδέονται με το ίδιο ζώο που εμφανίστηκε στη Νικήτη.