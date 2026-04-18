Νίκη οπωσδήποτε θέλει σήμερα ο Άρης στο κυνήγι της Ευρώπης

Αν Βόλος, ΟΦΗ και Άρης ευελπιστούν να ρίξουν τον Λεβαδειακό από την 1η θέση των Play Off 5-8, τότε η 2η αγωνιστική είναι η ευκαιρία τους. Οι Κρητικοί υποδέχονται τους Βοιωτούς ενώ οι Θεσσαλονικείς φιλοξενούν τους Θεσσαλούς, σε δύο κομβικά παιχνίδια.

Βέβαια, για τον ΟΦΗ υπάρχει (πιο) μπροστά ένα ακόμη πιο σπουδαίο παιχνίδι – ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στις 25/4 (20:30) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Εάν η ομάδα του Χρήστου Κόντη κατακτήσει το τρόπαιο, αφενός παίρνει το εισιτήρια για το Europa League, αφετέρου καθιστά διαδικαστικού χαρακτήρα τις υπόλοιπες (τέσσερις αγωνιστικές) του μίνι πρωταθλήματος.

ΟΦΗ και Λεβαδειακός είχαν συναντηθεί και στα ημιτελικά του Κυπέλλου, με τους Κρητικούς να παίρνουν το εισιτήριο, αφού μετά το 1-1 στο Ηράκλειο (4/2), επικράτησαν με 1-0 στο «Λάμπρος Κατσώνης» (11/2). Στο ίδιο γήπεδο λίγους μήνες πριν για το Πρωτάθλημα η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είχε κάνει πάρτι θριαμβεύοντας με 4-0 (21/9), αλλά στην Κρήτη ο ΟΦΗ είχε πάρει τη ρεβάνς κερδίζοντας με 3-2 (8/2). Ήταν σημείο καμπής για τους «πράσινους» που έκτοτε άρχισαν να κατρακυλούν, μέχρι που βρέθηκαν εκτός της πρώτης τετράδας.

Τουλάχιστον, οι Βοιωτοί στην πρεμιέρα των Play Off κράτησαν τη διαφορά των πέντε κι έξι βαθμών από τους διώκτες τους, αφενός επειδή κράτησαν στο 1-1 τον Άρη, αφετέρου επειδή ο ΟΦΗ έμεινε – επίσης – στο 1-1 με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Τώρα, οι «κίτρινοι» του Μιχάλη Γρηγορίου περιμένουν στου «Κλεάνθης Βικελίδης» την ομάδα του Κώστα Μπράτσου.

Όσο παράξενο κι αν φαίνεται, το 2-0 επί του Βόλου στις 23/8 ήταν η μία από τις μόλις δύο εντός έδρας νίκες που σημείωσε στην κανονική διάρκεια της Super League ο Άρης. Ο οποίος έχει μόλις ένα «τρίποντο» μέσα στο 2026. Αυτό θέλουν να εκμεταλλευτούν οι Θεσσαλοί που, αφού νίκησαν τον ΠΑΟΚ και απέφυγαν τα Play Out, μοιάζουν πλέον να παίζουν για το ονόρε, το γόητρο και το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Εκτός κι αν μια αλληλουχία αποτελεσμάτων τους βάλει γερά στο κόλπο της πεντάδας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής των Play Off 5-8 του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 18 Απριλίου 2026

18:00 Παγκρήτιο Στάδιο, ΟΦΗ – Λεβαδειακός

19:00 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – Βόλος ΝΠΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2025/26 (PLAY OFF 5-8)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.

1. Λεβαδειακός 1 0-1-0 0-1-0 0-0-0 52-38 22

2. Βόλος ΝΠΣ 1 0-1-0 0-1-0 0-0-0 27-39 17 (5)

3. ΟΦΗ 1 0-1-0 0-0-0 0-1-0 35-46 17 (2)

4. Άρης 1 0-1-0 0-0-0 0-1-0 21-28 16