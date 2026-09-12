Νίκη: Να ανασκευάσει απόψε ο Ρέμος τις δηλώσεις του για τον Κεμάλ

Την έντονή αντίθεσή της για την εξέδρα της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου εκφράζει η Νίκη, τονίζοντας ότι «ένα εθνικό σύμβολο μετατρέπεται σε σκηνικό μιας υπερπαραγωγής, ανάμεσα σε μεταλλικές κατασκευές, γιγαντοοθόνες, ισχυρούς φωτισμούς και ηχητικές εγκαταστάσεις».

Μάλιστα, ζητεί από τον δημοφιλή τραγουδιστή να ανασκευάσει παλαιότερες δηλώσεις του για τον Μουσταφά Κεμάλ, απόψε, στη σκηνή, δίπλα στο άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου.

«Όσο κι εάν προσπάθησε ο τραγουδιστής να μαλακώσει τις αντιδράσεις, μιλώντας για ανάδειξη” του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη συνέντευξή του στη Hürriyet το 2016, όταν δήλωνε περήφανος για την καταγωγική του σύνδεση με τον γενοκτόνο Μουσταφά Κεμάλ, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί ανεξίτηλα με τον αφανισμό και τον ξεριζωμό του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Από τη στιγμή που η συναυλία πραγματοποιείται, ο ίδιος έχει μια ευκαιρία: από αυτή τη σκηνή, δίπλα στον Μέγα Αλέξανδρο, να ανασκευάσει δημόσια εκείνες τις δηλώσεις», σημειώνει η Νίκη και επιπλέον προσθέτει:

«Ως πολίτες της Θεσσαλονίκης, όμως, απευθυνόμαστε στον Δήμο. Για ποιον λόγο ματαίωσε προγραμματισμένη συνάντηση μακεδονικών πολιτιστικών συλλόγων στον ίδιο χώρο, με παραδοσιακούς χορούς και χιλιάδες Μακεδόνες, και παρέδωσε τον ίδιο χώρο στον κύριο Ρέμο; Στη μία περίπτωση θα αναδεικνυόταν η παράδοσή μας και στην άλλη η δισκογραφία ενός καλλιτέχνη. Οι ευαισθησίες του Δήμου λειτουργούν τελικά α λα καρτ.

Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι προς την Κυβέρνηση και το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού. Επιτρέπουν με ευκολία τη μετατροπή του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε συναυλιακό φόντο, ενώ τα Σκόπια τον χρησιμοποιούν επί χρόνια ως βασικό εργαλείο της πολιτικής «αρχαιοποίησης», επιχειρώντας να προσδώσουν αρχαίες ρίζες στη σύγχρονη εθνική τους ταυτότητα. Εμείς οφείλουμε να γνωρίζουμε καλύτερα την αξία των δικών μας συμβόλων.

Αυτή η εικόνα εκφράζει, δυστυχώς, και μια ευρύτερη αντίληψη για την πολιτιστική μας κληρονομιά, την οποία βλέπουμε να εδραιώνεται στα χρόνια της πολιτικής Μενδώνη: τα μνημεία ως χώροι διαχείρισης, θεάματος και οικονομικής αξιοποίησης. Για τη ΝΙΚΗ, τα μνημεία είναι φορείς ιστορίας, ταυτότητας και συλλογικής μνήμης. Απαιτούν σεβασμό ανάλογο με το βάρος τους. Ο Μέγας Αλέξανδρος έχει ήδη τη θέση του στην Ιστορία. Η δική μας ευθύνη είναι να σταθούμε στο ύψος της».