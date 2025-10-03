Νίκη Κεραμέως: Νέα αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες κατά 1,8 εκατ. ώρες

Αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες κατά 1,8 εκατ. ώρες σε σχέση με πέρυσι καταγράφει ήδη το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως την Παρασκευή (3/10).

Όπως επισήμανε η υπουργός «το νούμερο είναι δυσθεώρητο. Σας θυμίζω, ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα εργαλείο, το οποίο έρχεται και προστατεύει πρώτα απ’ όλα τον εργαζόμενο, καταγράφει πόσο χρόνο πραγματικά εργάζεται και διασφαλίζεται ότι αμείβεται για αυτόν τον χρόνο ενώ παράλληλα προστατεύει και τον υγιή ανταγωνισμό».

Όπως δήλωσε η κυρία Κεραμέως σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM, το πεδίο εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας έχει διευρυνθεί σημαντικά με την προσθήκη στο προστατευτικό αυτό μέτρο των κλάδων του τουρισμού, της εστίασης, της βιομηχανίας, του λιανεμπορίου. Προανήγγειλε μάλιστα ότι σύντομα θα ενταχθούν στην υποχρεωτική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας οι κλάδοι του χονδρεμπορίου, της ενέργειας και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

«Στον τουρισμό έχουμε αύξηση συν 681%, στην εστίαση συν 180%. Δηλαδή έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις, και αυτό σημαίνει περισσότερα έσοδα για τον εργαζόμενο και για το κράτος» πρόσθεσε.

Αναφορικά με το, προς κατάθεση στη Βουλή, εργασιακό νομοσχέδιο η υπουργός απέκρουσε τις αιτιάσεις της ΓΣΕΕ περί δήθεν απορυθμισμένου πλαισίου ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου, υπενθυμίζοντας ότι «αυτό το απορυθμισμένο πλαίσιο είναι το πλαίσιο στο οποίο έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 18 χρόνων. Σήμερα η χώρα μας έχει τη χαμηλότερη ανεργία από το 2008. Έχει την υψηλότερη απασχόληση εδώ και 18 χρόνια. Έχει πολύ χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές. Άρα, το πιο βασικό, πάνω από 500.000 συμπολίτες μας έχουν βρει δουλειά.

Τα ποσοτικά είναι σαφή. Έχουμε πάνω από 500.000 πολίτες οι οποίοι δεν δούλευαν πριν από πέντε χρόνια και τώρα δουλεύουν. Αυτό μην το υποτιμούμε. Το ότι ένας άνθρωπος βρίσκει δουλειά σημαίνει ότι αποκτά μία πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να ζήσει καλύτερα ο ίδιος και η οικογένειά του, να σταθεί στα πόδια του, να δημιουργήσει. Η δουλειά είναι ζωή. Και συνεπώς, ότι έχουμε 500.000 συμπολίτες μας οι οποίοι δεν δούλευαν και τώρα δουλεύουν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Δεν αρκεί όμως. Και δεν αρκεί γιατί αυτό το στοιχείο των 500.000 είναι καθαρά ποσοτικό».

Αναλύοντας όμως και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας, η κυρία Κεραμέως σημείωσε ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση πλέον στην πλήρη απασχόληση, καθώς πάνω από τρεις στους τέσσερις Έλληνες εργάζονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Ερωτηθείσα σχετικά με το «δήθεν 13ωρο που επιχειρείται να εμπεδωθεί στον δημόσιο διάλογο ως μία οριζόντια ρύθμιση που αφορά όλους τους εργαζόμενους» όπως το χαρακτήρισε, η υπουργός εξήγησε ότι «δεν είναι έτσι διότι είναι μία ρύθμιση κατ’ εξαίρεση, δεν μπορεί να γίνει πάνω από 37 ημέρες τον χρόνο, δηλαδή αναλογικά δεν μπορεί να γίνει πάνω από τρεις ημέρες τον μήνα, μπορεί να γίνει μόνο μετά από συναίνεση, γίνεται ήδη αν δουλεύεις σε δύο εργοδότες ή σε τρεις. Και αυτό που αλλάζει είναι ότι αντί να πηγαίνεις να παίρνεις το μηχανάκι σου και να πηγαίνεις σε ένα δεύτερο εργοδότη και να πληρώνεσαι κανονικά και όχι ως υπερωρία, γιατί, ανοίγω μία παρένθεση εδώ, η υπερωρία αμείβεται +40%, θα μπορείς, αν το επιθυμείς κατ’ εξαίρεση για 37 ημέρες τον χρόνο να δουλεύεις για έως 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη».

Απαντώντας στις περιπτώσεις όπου τυχόν υπάρξουν φαινόμενα κατάχρησης της ρύθμισης, υπενθύμισε ότι η ίδια συζήτηση διεξαγόταν πέρυσι για την έκτακτη βάρδια εργασίας, όπου επιχειρήθηκε να εμπεδωθεί στη συνείδηση του κόσμου ότι ολόκληρη η αγορά εργασίας εισέρχεται σε καθεστώς 6ημερης εργασίας ενώ τελικά μόλις το 0.1% του συνόλου των επιχειρήσεων κάνουν χρήση της κατ’ εξαίρεσης ρύθμισης.

«Γιατί το λέω αυτό; Γιατί τότε η συζήτηση ήταν ολόιδια. Μα πώς θα μπορέσει να αρνηθεί ο εργαζόμενος να δουλέψει έκτη μέρα; Και εμείς λέγαμε τότε θα είναι κατ’ εξαίρεση, έχει πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, είναι πολύ ακριβό για τον εργοδότη να το κάνει, ό,τι ακριβώς λέμε και σήμερα για την κατ’ εξαίρεση 13ωρη απασχόληση» προσθέτοντας ότι «συμφέρει πολύ περισσότερο μια επιχείρηση να προσλάβει ένα δεύτερο εργαζόμενο. Έχετε ακούσει εσείς κανένα παράπονο, ότι κάποιος αρνήθηκε την ‘έκτη’ ημέρα και κάτι έγινε; Εγώ δεν έχω ακούσει. 0,1% είναι οι επιχειρήσεις που μπήκαν στο καθεστώς της δήθεν εξαήμερης εργασίας. Και εδώ λέω δήθεν γιατί ήταν μία έκτακτη βάρδια για εργοστάσια, για συγκεκριμένες προϋποθέσεις».

Στη συνέχεια, η κυρία Κεραμέως διευκρίνισε ότι η ρύθμιση του νομοσχεδίου που προβλέπει την τετραήμερη εργασία και η οποία δεν συζητείται πολύ στο δημόσιο διάλογο, δεν αφορά μόνο εργαζόμενους γονείς, αλλά όλους τους εργαζομένους, προσθέτοντας ότι «δεν έχει περιορισμό, μπορεί κάποιος να θέλει να συμφιλιώσει καλύτερα προσωπική και επαγγελματική ζωή. Πλέον θα υπάρχει το πλαίσιο για 4ήμερη εργασία όλο το χρόνο».