Νευρικότητα στις ευρωαγορές την Παρασκευή

Επιφυλακτικό κλίμα επικρατεί στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για την Παρασκευή, με τις αγορές να οδεύουν προς ισχυρά κέρδη για το κλείσιμο του Φεβρουαρίου αλλά και με την αβεβαιότητα να παραμένει στο προσκήνιο.

Οι αναλυτές έχουν την προσοχή τους στραμμένη στο «μπαράζ» οικονομικών στοιχείων για τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό από Γαλλία και Γερμανία κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου κινήθηκαν πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις σημαντικής μερίδας των επενδυτών για το ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πρόκειται να προχωρήσει μέσα στους επόμενους μήνες σε μείωση των βασικών της επιτοκίων.

Αργότερα μέσα στην Παρασκευή θα ανακοινωθούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στη Γερμανία, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα δοθούν στη δημοσιότητα και τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για την πορεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη κατά τον δεύτερο μήνα του 2026.

Εξάλλου, οι αγορές έχουν την προσοχή τους και στις συζητήσεις μεταξύ του ΗΠΑ και του Ιράν στη Γενεύη για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. «Κρατώντας μικρό καλάθι», οι επενδυτές αναμένουν να δουν το πόσο πιθανό είναι να υπάρξει κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο πλευρών, την ώρα που οι ΗΠΑ απειλούν με στρατιωτικά χτυπήματα του καθεστώς του Ιράν.

Η εικόνα στα ταμπλό