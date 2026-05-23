New York Post: Σύλληψη Ιρακινού για σχέδιο δολοφονίας της Ιβάνκα Τραμπ – Φέρεται να συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης

Στη σύλληψη ενός 32χρονου Ιρακινού, ο οποίος φέρεται να σχεδίαζε τη δολοφονία της Ιβάνκα Τραμπ, προχώρησαν οι αμερικανικές αρχές, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, που επικαλείται πηγές ασφαλείας.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο Μοχάμεντ Μπακέρ Σαάντ Νταουντ αλ Σαάντι φέρεται να είχε συνδέσεις με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης και τη Χεζμπολάχ, ενώ φέρεται να σχεδίαζε επίθεση κατά της κόρης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τράμπ ως αντίποινα για τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Σουλεϊμανί το 2020 στη Βαγδάτη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο αλ Σαάντι είχε εκφράσει πρόθεση να στοχοποιήσει μέλη της οικογένειας Τραμπ μετά την αμερικανική επιδρομή με drone που οδήγησε στον θάνατο του Σουλεϊμανί, πρώην επικεφαλής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης.

Η εφημερίδα αναφέρει ακόμη ότι στην κατοχή του βρέθηκε χάρτης της Φλόριντα, όπου βρίσκεται η κατοικία της Ιβάνκα Τραμπ και του συζύγου της, καθώς και απειλητικά μηνύματα στα αραβικά.

Ο Εντιφάν Κανμπάρ, πρώην αναπληρωτής στρατιωτικός ακόλουθος της ιρακινής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, δήλωσε – σύμφωνα με τη New York Post – ότι ο αλ Σαάντι είχε αναφερθεί ανοιχτά σε σχέδιο δολοφονίας της Ιβάνκα Τραμπ μετά τον θάνατο του Σουλεϊμανί.

Ο 32χρονος συνελήφθη στην Τουρκία στις 15 Μαΐου και εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για συμμετοχή σε 18 επιθέσεις και απόπειρες επιθέσεων σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Το δημοσίευμα τον συνδέει επίσης με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών και εβραϊκών στόχων σε πόλεις όπως το Άμστερνταμ, το Λονδίνο και το Τορόντο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη New York Post, ο αλ Σαάντι χρησιμοποιούσε ως κάλυψη πρακτορείο θρησκευτικού τουρισμού, μέσω του οποίου πραγματοποιούσε ταξίδια στο εξωτερικό και διατηρούσε επαφές με φερόμενους τρομοκρατικούς πυρήνες.

Η εφημερίδα σημειώνει ότι ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου απάντησαν σε αιτήματα σχολιασμού. Ο αλ Σαάντι κρατείται σε απομόνωση στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν.