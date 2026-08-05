Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα κάνει ό,τι χρειαστεί για την ασφάλειά του

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται «εν μέσω στρατιωτικών και πολιτικών εξελίξεων», στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η ασφάλεια και η ίδια η ύπαρξη του Ισραήλ δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Σύμφωνα με το ynet, μιλώντας στην κρατική κηδεία του Σίμον και της Ρεβέκκας Χερτσλ, παππού και γιαγιάς του Τέοντορ Χερτσλ, των οποίων τα λείψανα επαναπατρίστηκαν από το Βελιγράδι, ο Νετανιάχου υπογράμμισε τη σημασία της συμμαχίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως ανέφερε, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «ο μεγαλύτερος φίλος» του Ισραήλ και ο στενότερος φίλος που είχε ποτέ η χώρα στον Λευκό Οίκο, ενώ χαρακτήρισε τις ΗΠΑ τον σημαντικότερο σύμμαχο του Ισραήλ.

Israel’s Prime Minister Netanyahu: Trump is a great friend of ours, and we appreciate the efforts against Iran’s aspirations – but the existence of Israel is not negotiable. — Open Source Intel (@Osint613) August 5, 2026

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι, ανεξαρτήτως του αν θα υπάρξει συμφωνία, η ισραηλινή κυβέρνηση θα προχωρήσει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη διασφάλιση της ασφάλειας και του μέλλοντος της χώρας.