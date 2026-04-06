Νετανιάχου: Το Ισραήλ συνέβαλε στη διάσωση Αμερικανού στρατιώτη από το Ιράν

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα το πρωί της Δευτέρας ότι το Ισραήλ παρείχε βοήθεια στην αμερικανική επιχείρηση διάσωσης στρατιώτη, του οποίου το αεροσκάφος καταρρίφθηκε στο Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Νετανιάχου έγραψε:

«Μίλησα νωρίτερα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον συνεχάρηκα προσωπικά για την τολμηρή απόφασή του και την επιτυχημένη αμερικανική αποστολή διάσωσης του πιλότου που καταρρίφθηκε από εχθρικό έδαφος».

Πρόσθεσε: «Ο πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμησή του για τη βοήθεια του Ισραήλ και είμαι εξαιρετικά υπερήφανος που η συνεργασία μας, εντός και εκτός πεδίου μάχης, είναι άνευ προηγουμένου και ότι το Ισραήλ συνέβαλε στη διάσωση ενός γενναίου Αμερικανού στρατιώτη».

Ο Νετανιάχου δεν αποκάλυψε το είδος της βοήθειας που παρείχε το Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την επιχείρηση.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει στην εφημερίδα Times of Israel ότι το Ισραήλ «συνέβαλε σε μικρό βαθμό» στην επιχείρηση διάσωσης του στρατιώτη, παρομοιάζοντας τη σχέση ΗΠΑ–Ισραήλ με «τη σχέση μεγαλύτερου αδελφού με μικρότερο».

Πηγές στο Ισραήλ είχαν αναφέρει νωρίτερα στο αμερικανικό δίκτυο CNN ότι το Ισραήλ παρείχε πληροφοριακή υποστήριξη και ανέβαλε ορισμένα προγραμματισμένα πλήγματα στο Ιράν, ώστε να μην παρεμποδιστεί η αποστολή εντοπισμού και διάσωσης του πιλότου.