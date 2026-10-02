Νετανιάχου: Το Ισραήλ εξακολουθεί να ερευνά αν ο συγκυβερνήτης της πτήσης της flydubai έδρασε μόνος του ή όχι

Το Ισραήλ εξακολουθεί να μην γνωρίζει αν ο συγκυβερνήτης της πτήσης της flydubai, υπήκοος Ομάν, που μαχαίρωσε τον πιλότο και προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος έδρασε μόνος του ή όχι, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Όσο περνάει ο χρόνος, η εικόνα ξεκαθαρίζει», δηλώνει ο Νετανιάχου σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του.

«Ο Γιανίβ (Χαγιούν) και οι ηρωικοί φίλοι του απέτρεψαν μια καταστροφή αντίστοιχη με εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου», είπε ο πρωθυπουργός. «Ο δράστης είχε περάσει από ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση», πρόσθεσε.

Ο συγκυβερνήτης, όπως ανέφερε, «είχε σκοπό να ρίξει το αεροπλάνο μαζί με τους επιβάτες του».

«Αυτή τη στιγμή εξακριβώνουμε αν τον έστειλε κάποιος», τόνισε ο Νετανιάχου. «Και όποιος τον έστειλε θα πληρώσει βαρύ τίμημα», συμπλήρωσε.