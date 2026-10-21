Νετανιάχου: Το Ισραήλ ενδέχεται να δεχθεί επίθεση τις ημέρες πριν από τις εκλογές

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι εχθρικές δυνάμεις ανά τον κόσμο εργάζονται ώστε να ηττηθεί στις εκλογές, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις πως «Ιρανοί έχουν αναλάβει δράση με στόχο να επηρεάσουν την εκλογική διαδικασία».

Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο i24, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε επίσης στην απειλή που, όπως είπε, προέρχεται από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι «ο μόνος τρόπος να αποτραπούν νέοι κύκλοι αντιπαράθεσης με το Ιράν είναι η ανατροπή του καθεστώτος». Πρόσθεσε ότι αυτή είναι η κατεύθυνση που έχει δώσει στη Μοσάντ και στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την προθυμία του να συμβάλει στην ολοκλήρωση αυτού του στόχου, λέγοντας ότι θα κινηθούν από κοινού για την «ολοκλήρωση της υπόθεσης του Ιράν».

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ακόμη ότι πολλές χώρες της περιοχής επιδιώκουν στενότερες σχέσεις με το Ισραήλ, επειδή αναγνωρίζουν, όπως είπε, την ισχύ του, χαρακτηρίζοντας το Ισραήλ «την ισχυρότερη δύναμη στη Μέση Ανατολή».

Τέλος, προειδοποίησε ότι το Ισραήλενδέχεται να δεχθεί επίθεση τις ημέρες που προηγούνται των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, αναφέροντας ότι η Μοσάντ και οι στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν εντοπίσει ενδείξεις για πιθανή επιχείρηση με στόχο τον επηρεασμό της ψηφοφορίας.

«Έχουμε λάβει σχετικές πληροφορίες από τη Μοσάντ και τον στρατό και προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό», δήλωσε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν διευκρίνισε ποια πλευρά ενδέχεται να πραγματοποιήσει την επίθεση, ούτε τον τόπο ή τη φύση της.

Μετάφραση: Ουαλίντ Ελίας

Πηγή: elnashra