Νετανιάχου: Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο ούτε σήμερα ούτε αύριο

Το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα «ούτε σήμερα ούτε αύριο», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ισραήλ πέτυχε καίρια πλήγματα κατά της ιρανικής ηγεσίας και των δικτύων που υποστηρίζει στην περιοχή.

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, ούτε σήμερα ούτε αύριο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη ότι το Ισραήλ «αποκεφάλισε την ηγεσία του τρομοκρατικού καθεστώτος» και «συνέτριψε τα εργοστάσια τρομοκρατίας», υποστηρίζοντας ότι οι Ισραηλινοί πολίτες βρίσκονταν αντιμέτωποι με σοβαρό κίνδυνο.

«Βρισκόσασταν όλοι σε τρομερό κίνδυνο θανάτου», είπε απευθυνόμενος στους πολίτες.

Επίσης, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι οι ζημιές που έχουν προκληθεί στο Ιράν από τη σύγκρουση των τελευταίων μηνών «εκτιμώνται από ορισμένους ότι πλησιάζουν το 1 τρισ. δολάρια».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ σκοπεύει να οικοδομήσει νέες στρατηγικές συνεργασίες στην ευρύτερη περιοχή και πέραν αυτής, διασφαλίζοντας παράλληλα την ικανότητά του να παράγει και να προμηθεύεται οπλικά συστήματα χωρίς να εξαρτάται από τρίτους.

«Θα διαμορφώσουμε νέες συνεργασίες σε ολόκληρη την περιοχή και πέρα από αυτήν, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίσουμε την ικανότητα του Ισραήλ να παράγει και να αποκτά τα δικά του όπλα με ανεξάρτητο τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς εάν θα μπορούσε να πει «όχι» στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε ότι προτεραιότητά του παραμένει η ασφάλεια του Ισραήλ.

«Εκείνος είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, εγώ είμαι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Εγώ φροντίζω για την ασφάλεια της χώρας μας», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο Τραμπ και εγώ δεν βλέπουμε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο».

Αναφερόμενος στο μέτωπο του Λιβάνου, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν άμεσα από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργηθεί στον νότιο Λίβανο.

«Θα παραμείνουμε στη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί», τόνισε.