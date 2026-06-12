Νετανιάχου: Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ

Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει αισιοδοξία για μια επικείμενη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν , ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συνεχίζει τις προσπάθειές του να παρουσιάσει μια πιθανή συμφωνία ως επίτευγμα του Ισραήλ ή, τουλάχιστον, να περιορίσει το πολιτικό κόστος μιας συμφωνίας που δεν αντιμετωπίζει τις περισσότερες από τις ισραηλινές ανησυχίες, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Times Of Israel.

«Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», δηλώνει σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το γραφείο του.

«Υπάρχει απόλυτη συμφωνία μεταξύ του προέδρου Τραμπ και εμού σε αυτό το ζήτημα», συνεχίζει ο Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου αναφέρει ότι ηγείται του διεθνούς αγώνα κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

«Χωρίς αυτόν τον αγώνα, το Ιράν θα είχε αποκτήσει εδώ και πολύ καιρό πυρηνικές βόμβες για να καταστρέψει το Ισραήλ», προσθέτει.

«Το Ιράν εργάζεται για την καταστροφή του εβραϊκού κράτους και έχω αφιερώσει τη ζωή μου στο να το αποτρέψω», καταλήγει ο Νετανιάχου.