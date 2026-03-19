Νετανιάχου: Θα συνεχίσουμε όσο χρειαστεί – Το Ιράν δεν έχει πλέον ικανότητα εμπλουτισμού ουρανίου

«Το Ιράν δεν έχει σήμερα την ικανότητα να εμπλουτίσει ουράνιο και να κατασκευάσει βαλλιστικούς πυραύλους» υποστήριξε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου , ενώ απείλησε πως ο πόλεμος θα διαρκέσει «όσο χρειαστεί».

Παράλληλα, χαρακτήρισε το Ισραήλ «ισχυρότερο από ποτέ», υποστηρίζοντας πως το Ιράν αντίστοιχα είναι «ασθενέστερο από ποτέ».

Σχολιάζοντας τις φήμες που τον ήθελαν νεκρό δήλωσε:

«Είμαι ζωντανός. Είστε όλοι μάρτυρες».

Έθεσε εκ νέου τους στόχους της κυβέρνησής του. Σκοπός είναι:

Να «εξολοθρεύσει πλήρως» το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Να «εξολοθρεύσει πλήρως» το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν

Να δημιουργηθούν συνθήκες που θα επιτρέψουν στους Ιρανούς να «πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους».

Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες «προστατεύουν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή – και τολμώ να πω, ολόκληρο τον κόσμο». Ανέφερε, δε, ότι «η Αμερική δεν πολεμά για το Ισραήλ».

Μετά από 20 ημέρες μαχών «κερδίζουμε και το Ιράν αποδεκατίζεται» και σημείωσε πως η Τεχεράνη έχει υποστεί.

«Βλέπω αυτόν τον πόλεμο να τελειώνει πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι εκτιμούσαν κάποιοι» δήλωσε μεταξύ άλλων.

«Υπάρχουν χερσαίες δυνατότητες»

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν οι Ιρανοί θα βγουν στους δρόμους. Δεν μπορείς να κάνεις επανάσταση από αέρος. Πρέπει να υπάρχει και ένα επίγειο στοιχείο. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για ένα χερσαίο στοιχείο, δεν θα μοιραστώ ποιες είναι», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Απαντώντας στο ερώτημα για τις ενεργειακές επιπτώσεις του πολέμου, εξέφρασε την εκτίμηση ότι «οι Αμερικανοί θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν».

Με τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, ωστόσο, να δημιουργεί ασφυκτικές πιέσεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «χρειαζόμαστε εναλλακτικές διαδρομές αντί για τα Στενά του Ορμούζ».

«Θα πρέπει να έχουμε αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου που να πηγαίνουν δυτικά μέσω της Αραβικής Χερσονήσου μέχρι τα λιμάνια στο Ισραήλ. Αυτό είναι σίγουρα εφικτό» σημείωσε.

«Δεν είμαι σίγουρος ποιος κυβερνά το Ιράν»

Ταυτόχρονα, σχολίασε πως «δεν είμαι σίγουρος ποιος κυβερνά το Ιράν αυτή τη στιγμή».

«Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο αντικαταστάτης του αγιατολάχ, δεν έχει δείξει το πρόσωπό του», συνεχίζει.

Υποστήριξε ότι υπάρχει «μεγάλη ένταση» μεταξύ αξιωματούχων στην κορυφή του «καθεστώτος» και πρόσθεσε ότι το Ισραήλ βλέπει ρωγμές τόσο στην πολιτική ηγεσία όσο και στις μονάδες στο πεδίο.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων υποστήριξε πως «ο Ρεζά Παχλεβί (ο σάχης που ανετράπη) υπήρξε μια δύναμη προς το καλό».