Νετανιάχου: Θα πάρουμε εκδίκηση από όλους όσοι συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

ΟΙσραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε κατά τη διάρκεια τελετής προς τιμήν των στρατιωτών και των μελών των δυνάμεων ασφαλείας που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του τριετούς πολέμου με την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς ότι «το Ισραήλ θα συνεχίσει να καταδιώκει όλους όσοι εμπλέκονται στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 εναντίον του Ισραήλ και επιδιώκει την ειρήνη με τον Λίβανο».

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ έχει ακόμα πολλές αποστολές μπροστά του — «και σκοπεύουμε να τις ολοκληρώσουμε».

«Στη Γάζα δεν θα υπάρξει καμία κυριαρχία της Χαμάς», υπόσχεται. «Όλοι όσοι εμπλέκονταν στην επίθεση εναντίον μας, όλοι όσοι κρατούσαν ομήρους μας, ζουν με δανεικό χρόνο».

«Θα τους βρούμε, όπως βρήκαμε και τους άλλους», προειδοποίησε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ εκδικείται τους τρομοκράτες της Χάμας κάθε μέρα.

Στον Λίβανο, ανέφερε ο Νετανιάχου, το Ισραήλ θα συνεχίσει να επιτίθεται στη Χεζμπολάχ «και θα δημιουργήσουμε μια ευκαιρία για ειρήνη με μια χώρα στην οποία η συντριπτική πλειοψηφία επιθυμεί ειρήνη μαζί μας».

Ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε, παράλληλα, ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να απειλήσει την ύπαρξή του. Το καθεστώς, ισχυρίζεται, «είναι το πιο αδύναμο που έχει υπάρξει από την ίδρυσή του». «Παλεύει για την επιβίωσή του, και τελικά, θα εξαφανιστεί από τον κόσμο», προσθεσε.

Το Ιράν είχε ένα σχέδιο τριών σταδίων για την καταστροφή του Ισραήλ, υποστήριξε ο Νετανιάχου. «Τρομοκρατικές ομάδες-αντιπρόσωποι γύρω μας, που είχαν ως στόχο να μας εξαντλήσουν· χιλιάδες θανατηφόροι πύραυλοι που στοχεύουν στο έδαφός μας, στις πόλεις μας· και, το πιο σημαντικό, πυρηνικές βόμβες που είχαν σχεδιαστεί για να καταστρέψουν τη χώρα μας, να την εξαφανίσουν από την επιφάνεια της γης», είπε.

Πολεμώντας ενωμένοι, λέει, οι Ισραηλινοί στρατιώτες αποκόψαν τα τρομοκρατικά όπλα του Ιράν και απώθησαν τους εχθρούς μακριά από τα σύνορα της χώρας, δημιουργώντας ζώνες ασφαλείας.

«Χτυπήσαμε τις αποθήκες βαλλιστικών πυραύλων στο ίδιο το Ιράν», είπε ο Νετανιάχου, «χτυπήσαμε σκληρά το πυρηνικό του πρόγραμμα — επιστήμονες, εγκαταστάσεις, υποδομές».

Πυρά Νετανιάχου εναντίον αξιωματούχων που επιτίθενται στο Ισραήλ: «Πρέπει να ντρέπεστε για τα ψέματά σας»

Οι ηγέτες του κόσμου που επικρίνουν τακτικά το Ισραήλ — «ώρα με την ώρα, με συκοφαντίες, που θέλουν να μας μποϊκοτάρουν — θα έπρεπε να ντρέπονται», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ διεξάγει έναν Πόλεμο Αναγέννησης που δεν θα μπορούσε να είναι πιο αναγκαίος ή δικαιολογημένος. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα έπρεπε να ντρέπεστε για τα ψέματά σας», είπε.

Και πρόσθεσε: «Η αλήθεια είναι ότι προστατεύουμε και εσάς. Και η αλήθεια είναι ότι η ηθική των στρατιωτών μας είναι απαράμιλλη».

Αυτό που αναμένεται από τους στρατιώτες των IDF, λέει ο Νετανιάχου, είναι «να είναι καλοί μαχητές. Να είναι καλοί άνθρωποι. Αυτή η προσδοκία έρχεται πάνω από όλα, από μέσα μας».

«Ολοκληρώνουμε κάθε μέρα την αποστολή μας»

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε ένα περιστατικό ενός πατέρα, του οποίου η κόρη δολοφονήθηκε από τη Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ «Νόβα». «Κύριε Πρωθυπουργέ, ολοκληρώστε την αποστολή. Ολοκληρώστε την αποστολή στη Λωρίδα της Γάζας», του είπε χαρακτηριστικά.

«Τον αγκάλιασα και του το υποσχέθηκα», είπε ο Νετανιάχου. «Αυτή είναι η δέσμευσή μου: θα ολοκληρώσουμε την αποστολή».

«Την ολοκληρώνουμε κάθε μέρα», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει συγχώρεση για τους δολοφόνους, για τους βασανιστές, για όσους έκαψαν. Δεν υπάρχει συγχώρεση για όσους κατέστρεψαν, λεηλάτησαν και απήγαγαν», προειδοποίησε ο Νετανιάχου.

Λέει ότι το Ισραήλ κυνηγά όσους απήγαγαν και κρατούσαν Ισραηλινούς. «Τους εξοντώνουμε έναν-έναν».

«Το Ισραήλ δεν υπερασπίζεται μόνο τον εαυτό του, αλλά και τον ελεύθερο κόσμο», πρόσθεσε. «Όταν εκρήγνυται το ηφαίστειο της τρομοκρατίας και του φονταμενταλιστικού μίσους… δεν παρακάμπτει τη Βρετανία, δεν παρακάμπτει τη Γαλλία, δεν παρακάμπτει την Ολλανδία. Αλλά αυτό δεν τους εμποδίζει να διαδίδουν ψευδείς κατηγορίες εναντίον του Ισραήλ».