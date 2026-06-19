Νετανιάχου: Θα παραμείνουμε στον νότιο Λίβανο όσο χρειάζεται

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπεντιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι διέταξε χθες το βράδυ αεροπορικές επιθέσεις εναντίον δεκάδων στόχων της Χεζμπολάχ, μετά τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτών και τον τραυματισμό άλλων σε επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, επαναλαμβάνοντας ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας του στο νότιο Λίβανο «για όσο διάστημα είναι απαραίτητο».

«Μετά την εγκληματική επίθεση της Χεζμπολάχ, η οποία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας, έδωσα εντολή χθες το βράδυ στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) να χτυπήσουν με δύναμη τη Χεζμπολάχ», δηλώνει σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, οι IDF χτύπησαν περισσότερους από 80 στόχους της Χεζμπολάχ και εξουδετέρωσαν δεκάδες τρομοκράτες κατά τη διάρκεια της νύχτας, πριν πραγματοποιήσουν επιπλέον επιθέσεις εναντίον κέντρων διοίκησης της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα της Μπεκάα σήμερα το πρωί.

«Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών μας ή του εδάφους μας, και θα επιβάλει πολύ βαρύ τίμημα στη Χεζμπολάχ για τέτοιες επιθέσεις», προσθέτει. Επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση που ανέλαβε χθες, ο Νετανιάχου δηλώνει ότι «το Ισραήλ θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, προκειμένου να προστατεύσει τις κοινότητες του βορρά».

Προσθέτει ότι εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους στρατιώτες που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και εύχεται πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες.