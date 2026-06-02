Νετανιάχου: Θα εξαλείψουμε το «καθεστώς τρομοκρατίας» του Ιράν

Το Ισραήλ θα εργαστεί για την εξάλειψη του «τρομοκρατικού καθεστώτος» του Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

Μιλώντας στην τελετή ορκωμοσίας του νέου επικεφαλής της Μοσάντ (ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών), Ρόμαν Γκόφμαν, ο Νετανιάχου κατήγγειλε το Ιράν ως «καθεστώς τρομοκρατίας που είναι καταδικασμένο να εξαφανιστεί».

«Και θα συμβάλλουμε να συμβεί αυτό – αυτό το καθεστώς δεν θα μας απειλεί πλέον με πυρηνικά όπλα και χιλιάδες θανατηφόρους πυραύλους», πρόσθεσε.