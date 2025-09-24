Νετανιάχου: Συνδυάζουμε διπλωματία και στρατιωτικές δυνάμεις για την ήττα της Χαμάς και την επιστροφή των ομήρων

Οπρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε στην οικογένεια του Άλον Όχελ, ενός ομήρου που εξακολουθεί να κρατείται στη Γάζα, ότι υπάρχει μια συνδυασμένη στρατιωτική και διπλωματική προσπάθεια που συνεχίζεται συνεχώς για την ήττα της Χαμάς και την επιστροφή όλων των ομήρων.

Υπενθυμίζεται ότι, πρόσφατο δημοσίευμα του Fox News, ανέφερε ότι η Χαμάς συνέταξε επιστολή προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας του να εγγυηθεί μια 60ήμερη εκεχειρία στη Γάζα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των μισών από τους υπόλοιπους 48 ομήρους, επικαλούμενο έναν ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ και μια πηγή που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με το Times of Israel, η επιστολή στάλθηκε παράλληλα με τη δημοσιεύση από τη Χαμάς ενός προπαγανδιστικού βίντεο του ομήρου Άλον Όχελ και των οικογενειών των αιχμαλώτων που συγκεντρώθηκαν έξω από την κατοικία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, απαιτώντας συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και της αποχώρησης από την ενεργό δράση.

Οι οικογένειες των ομήρων συναντήθηκαν επίσης με τον αρχηγό του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, ο οποίος φέρεται να τους είπε ότι πιέζει την κυβέρνηση να καταλήξει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και της αποχώρησης από την ενεργό δράση.

Σε δήλωσή της, η μητέρα του Οχέλ, Ιντίτ, αναφέρει ότι μετά την προβολή του προπαγανδιστικού βίντεο, είναι σαφές ότι ο γιος της είναι «τυφλός από το ένα μάτι», αναφέρει δημοσίευμα της Jerusalem Post.

«Μπορείτε να δείτε ότι το μάτι δεν λειτουργεί καθόλου», λέει, ευχαριστώντας τον Νετανιάχου που μίλησε μαζί της και με τον πατέρα του Οχέλ, Κόμπι.

«Ο πρωθυπουργός αναχωρεί τώρα για ένα κρίσιμο και ιστορικό ταξίδι στις ΗΠΑ. Η Ίντιτ και εγώ περιμένουμε ότι από αυτό το ταξίδι θα επιστρέψει με μια ανακοίνωση – την ανακοίνωση που περιμένει ολόκληρος ο λαός του Ισραήλ», δήλωσε ο Κόμπι Οχέλ