Υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας πρόκειται να συγκαλέσει το βράδυ της Πέμπτης ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Times of Israel.

Η συνάντηση πραγματοποιείται εν μέσω των προετοιμασιών του Ισραήλ και των ΗΠΑ για μια πιθανή στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, καθώς και εν μέσω προειδοποιήσεων ότι το Ιράν ενδέχεται να εξαπολύσει αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον του Ισραήλ.

Κατς: Το Ισραήλ αναπτύσσει χημικά όπλα

Υπενθυμίζεται ότι ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, δήλωσε την Τρίτη ότι το Ιράν αναπτύσσει χημικά όπλα και δεσμεύτηκε να εμποδίσει την Τεχεράνη από το να τα αποκτήσει.

«Το Ιράν βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης χημικών όπλων», δήλωσε ο Κατς κατά τη διάρκεια ενημέρωσης προς Ισραηλινούς δημοσιογράφους, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα KAN και άλλα εθνικά μέσα ενημέρωσης. «Το Κράτος του Ισραήλ δεν θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν αυτή τη δυνατότητα», πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα, το CNN, επικαλούμενο αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, μετέδωσε ότι το Ιράν επεξεργάζεται σχέδια για τη στοχοποίηση ανώτερων αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ, μέσω της πυροδότησης μιας λεγόμενης «βρώμικης βόμβας» στην Ουάσιγκτον (σ.σ. ως «βρώμικη βόμβα» νοείται ένας συμβατικός εκρηκτικός μηχανισμός που περιέχει χημικά ή ραδιενεργά υλικά).

Το δημοσίευμα επικαλείται ανώνυμες πηγές, οι οποίες χαρακτηρίζουν τα σχέδια του Ιράν ως «μια προσπάθεια να εξασφαλίσει επιλογές για τον εαυτό του, και όχι ως ένδειξη επικείμενης επίθεσης».

Κατά την ενημέρωση της Τρίτης, ο Κατς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός προληπτικού πλήγματος κατά της Τεχεράνης, εάν κριθεί απαραίτητο.

«Αν διαπιστώσουμε ότι οι Ιρανοί σκοπεύουν να επιτεθούν στο Ισραήλ, δεν μπορούμε να δώσουμε εντολή στον στρατό να επιτεθεί νωρίτερα και να εξουδετερώσει την απειλή;» δήλωσε, σύμφωνα με απομαγνητοφωνημένο κείμενο από το ισραηλινό Κανάλι 12. «Αν οι Ιρανοί μας επιτεθούν πρώτοι, θα πρόκειται για αποτυχία».

Μάλιστα, ο Κατς πρόσθεσε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο επίθεσης στο Ιράν. Όπως επισήμανε, η απόφαση για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναπόκειται στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Πάντως, από τη μεριά του Αμπάς Αραγτσί διέψευσε τους εν λόγω ισχυρισμούς του Κατς περί χημικών όπλων με δηλώσεις του την Τετάρτη.