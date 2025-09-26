Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έφτασε στο κτήριο όπου διεξάγεται η 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη κάτω από διαμαρτυρίες, ενώ λίγο πριν ξεκινήσει την ομιλία του το μεσημέρι της Παρασκευής (26/9) εκατοντάδες διπλωμάτες αποχώρησαν από την αίθουσα, καθώς ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ετοιμαζόταν να μιλήσει.

Την ίδια στιγμή υποστηρικτές του Νετανιάχου προσπαθούσαν να αποσπάσουν την προσοχή από το θέαμα χειροκροτώντας δυνατά και μένοντας όρθιοι για αρκετά λεπτά.

Ο Νετανιάχου κρατώντας έναν χάρτη, έκανε λόγο για χτυπήματα κατά της τρομοκρατίας τονίζοντας ότι: «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη με τα υπολείμματα της τρομοκρατίας που κρύβονται στη Γάζα. Το Ισραήλ θα τελειώσει αυτό που ξεκίνησε με την εξάρθρωση όλου του δικτύου τρομοκρατίας της Χαμάς».

«Τα τελευταία στοιχεία, τα τελευταία απομεινάρια της Χαμάς έχουν κρυφτεί στην πόλη της Γάζας. Ορκίζονται να επαναλάβουν τις φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου ξανά και ξανά, ανεξάρτητα από το πόσο μειωμένες είναι οι δυνάμεις τους. Γι’ αυτό το Ισραήλ πρέπει να ολοκληρώσει το έργο του. Γι’ αυτό θέλουμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα», σημείωσε ο Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου περιγράφει λεπτομερώς τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς και μαχητικές ομάδες εισέβαλαν στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, σκοτώνοντας 1.200 άτομα και απαγάγοντας περίπου 250.

Από τους 48 ομήρους που έχουν απομείνει στη Γάζα, ο Νετανιάχου λέει ότι οι 20 είναι ζωντανοί και τους κατονομάζει.

«Απελευθερώστε τους ομήρους – Αν το κάνετε, θα ζήσετε», λέει στη Χαμάς

Ξεκινά το μήνυμά του στα εβραϊκά και στη συνέχεια το επαναλαμβάνει στα αγγλικά.

«Γενναίοι ήρωές μας, σας μιλάει ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ζωντανά από τα Ηνωμένα Έθνη», λέει.

«Δεν σας έχουμε ξεχάσει, ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Ο λαός του Ισραήλ είναι μαζί σας, δεν θα κλονιστούμε και δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να σας φέρουμε όλους πίσω στο σπίτι».

Τώρα, σε ένα άμεσο μήνυμα προς τη Χαμάς, ο Νετανιάχου λέει «απελευθερώστε τους ομήρους τώρα».

«Αν το κάνετε, θα ζήσετε», λέει.

«Αν δεν το κάνετε, το Ισραήλ θα σας κυνηγήσει».