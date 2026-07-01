Νετανιάχου σε Ερντογάν: Ηρέμησε, η οθωμανική κυριαρχία έχει τελειώσει – Σήμερα υπάρχει το Ισραήλ

ΟΙσραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν θα πρέπει να «ηρεμήσει» απέναντι στην ολοένα και πιο εχθρική ρητορική του προς το Ισραήλ.

Όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο Channel 14 αν η πρόσφατη ρητορική που προέρχεται από την Τουρκία τον ανησυχεί, ο Νετανιάχου απαντά: «Φυσικά και με ανησυχεί».

Ο Ερντογάν και άλλοι ανώτεροι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν εντείνει τις απειλές κατά της Ιερουσαλήμ πρόσφατα, με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας να ζητά νωρίτερα αυτόν τον μήνα η χώρα να «απελευθερώσει» την Ιερουσαλήμ.

Ορισμένα δυτικά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Ερντογάν κάλεσε τον Θεό να καταστρέψει το Ισραήλ κατά τη διάρκεια μιας προσευχής που σηματοδοτούσε το τέλος του Ραμαζανιού τον Μάρτιο του 2025, λέγοντας: «Είθε ο Αλλάχ, για χάρη του ονόματός του… να καταστρέψει και να καταστρέψει το σιωνιστικό Ισραήλ».

Ο Νετανιάχου κατηγορεί ότι «αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία είναι αποτέλεσμα της παρακμής της εξουσίας του Ιράν. Το Ιράν είναι ο ακραίος σιιτικός άξονας, ενώ η Τουρκία αντιπροσωπεύει τον άξονα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας – ένα εξίσου ακραίο κίνημα».

«Αυτά που λέει ο Ερντογάν για την επιθυμία του να καταστρέψει το Ισραήλ και να κυβερνήσει ξανά την Ιερουσαλήμ — νομίζω ότι έχει ξεχάσει ότι τα 400 χρόνια οθωμανικής κυριαρχίας έχουν φτάσει στο τέλος τους. Σήμερα, υπάρχει ένα ισχυρό κράτος εδώ που ονομάζεται Ισραήλ. Υπάρχουν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις. Υπάρχει ο λαός του Ισραήλ. Και υπάρχει μια κυβέρνηση του Ισραήλ. Και θα ήταν σοφό εκ μέρους του να ηρεμήσει».

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ύπαρξή μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ασφάλειά μας. Και νομίζω ότι έχουμε δείξει τι είμαστε ικανοί να κάνουμε», λέει.

Ο Νετανιάχου ερωτήθη επίσης και για τις ισραηλινές ανησυχίες για την Αίγυπτο, προφανώς αναφερόμενος σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους για αυξανόμενη ανησυχία στην Ιερουσαλήμ για ένα επεκτεινόμενο στρατιωτικό αποτύπωμα στη χερσόνησο του Σινά, το οποίο λέγεται ότι το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι παραβιάζει τις ρήτρες αποστρατιωτικοποίησης της ειρηνευτικής συνθήκης του 1979 με το Κάιρο.

«Έχω κάνει συζητήσεις με τους Αιγύπτιους και τους είπα τι περιμένω να γίνει. Ένα μέρος αυτού ήδη εκτελείται. Αυτά είναι θέματα που απλώς αφορούν την τήρηση των συμφωνιών μεταξύ μας», λέει, χωρίς να επεκταθεί.

«Νομίζω ότι πρέπει να διαφυλάξουμε τα σύνορά μας. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε: καθώς μια δύναμη παρακμάζει, μια άλλη δύναμη ανεβαίνει. Έτσι λειτουργούν πάντα τα πράγματα. Και η δύναμη που πρέπει να συνεχίσει να ανεβαίνει – και να ανεβαίνει πιο γρήγορα – είναι το Κράτος του Ισραήλ», λέει ο Νετανιάχου.