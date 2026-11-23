ΟΙσραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα για τις «μεγάλες απειλές» που περιβάλλουν κατά τη γνώμη του τη χώρα, καθώς και για τον κίνδυνο να υποτιμηθούν, λίγο μετά τις δηλώσεις του πολιτικού αντιπάλου του, Γκάντι Άιζενκοτ.

«Όποιος υποβαθμίζει ή υποτιμά αυτές τις άμεσες, σοβαρές και σφοδρές απειλές, το κάνει για πολιτικούς λόγους», δήλωσε ο Ισραηλινός ηγέτης στο Κοινοβούλιο, τασσόμενος και πάλι υπέρ μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

«Η ικανότητά μας να διασφαλίσουμε την ύπαρξη του κράτους απέναντι στις μεγάλες απειλές που μας περιβάλλουν εξαρτάται από την ενότητά μας», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Άιζενκοτ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι δεν βλέπει καμία «άμεση απειλή» από το Ιράν που θα δικαιολογούσε μια στρατιωτική επιχείρηση.

«Η ιρανική απειλή είναι η σοβαρότερη απειλή κατά του κράτους του Ισραήλ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπω ευθεία και άμεση απειλή κατά του κράτους του Ισραήλ που θα απαιτούσε επέμβαση πριν από τον σχηματισμό κυβέρνησης», είπε ο Γκάντι Άιζενκοτ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κοινοβούλιο στην Ιερουσαλήμ.