Νετανιάχου: Ποιο μέσο χρησιμοποίησε για να στείλει πολιτικό μήνυμα στον ιρανικό λαό από το βήμα του ΟΗΕ

Μια μικρή συσκευή που κρατούσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών προσέλκυσε την προσοχή, αφού τη χρησιμοποίησε για να στείλει ένα άμεσο μήνυμα στο Ιράν, αναφερόμενος στην ικανότητα των τεχνολογιών δορυφορικών επικοινωνιών να παρακάμπτουν τους περιορισμούς του διαδικτύου.

Η συσκευή που παρουσίασε ο Νετανιάχου είναι ένας σταθμός επικοινωνίας δορυφορικής υπηρεσίας διαδικτύου Starlink που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση στο διαδίκτυο χωρίς να βασίζεται άμεσα σε παραδοσιακά επίγεια δίκτυα επικοινωνίας.

Ο Νετανιάχου σήκωσε τη συσκευή ενώ μιλούσε για το Ιράν , λέγοντας ότι θα την άφηνε για να παραδοθεί στην ιρανική αντιπροσωπεία, προσθέτοντας: «Όταν αυτομολήσουν, θα μπορούν κι αυτοί να πουν την ιστορία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Τι είναι η συσκευή

Οι συσκευές Starlink βασίζονται σε ένα δίκτυο δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη για την παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο και ορισμένοι συμπαγείς σταθμοί μπορούν να λειτουργούν σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε παραδοσιακά δίκτυα επικοινωνιών είναι δύσκολη.

Η συσκευή χαρακτηρίζεται από το σχετικά μικρό της μέγεθος και τη φορητότητά της, και μπορεί να λειτουργήσει χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη πηγή ενέργειας. Παρέχει επίσης ασύρματη συνδεσιμότητα με κοντινές συσκευές.

Η σημασία της στην περίπτωση του Ιράν έγκειται στο γεγονός ότι η δορυφορική επικοινωνία μειώνει την εξάρτηση από τις τοπικές επίγειες υποδομές, μεγάλα μέρη των οποίων μπορούν να ελεγχθούν από τις αρχές ή μέσω των οποίων μπορεί να περιοριστεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Γιατί προς το Ιράν

Κατά τη διάρκεια περιόδων διαμαρτυριών και αναταραχών, το Ιράν αντιμετώπισε περιορισμούς και διακοπές λειτουργίας του διαδικτύου, γεγονός που κατέστησε την δορυφορική επικοινωνία ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την παράκαμψη των περιορισμών που επιβλήθηκαν στο δίκτυο.

Αναφορές των τελευταίων μηνών κάνουν λόγο για σταθμούς Starlink που εισέρχονται σε ιρανικό έδαφος μέσω ανεπίσημων μέσων και χρησιμοποιούνται για την παροχή καναλιών επικοινωνίας εκτός των τοπικών υποδομών.

Οι ιρανικές αρχές απαγορεύουν τη χρήση της υπηρεσίας χωρίς άδεια, εν μέσω ανησυχιών ότι θα μπορούσε να υπονομεύσει τον κυβερνητικό έλεγχο στις επικοινωνίες κατά τη διάρκεια κρίσεων και διαμαρτυριών.

Μήνυμα από το βήμα του ΟΗΕ

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ιρανικές αρχές φοβούνται ότι οι πολίτες έχουν μέσα επικοινωνίας που τους επιτρέπουν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και να επικοινωνούν ελεύθερα, χρησιμοποιώντας τη συσκευή ως σύμβολο του πολιτικού του μηνύματος προς την Τεχεράνη.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι αναμένει να έρθει η μέρα που το ιρανικό καθεστώς θα πέσει , σε δηλώσεις που αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του Ισραήλ και της ιρανικής ηγεσίας.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, μέλη της ιρανικής αντιπροσωπείας εγκατέλειψαν την αίθουσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Νετανιάχου.

Starlink και λογοκρισία

Το Starlink λειτουργεί διαφορετικά από τα παραδοσιακά δίκτυα διαδικτύου, καθώς τα δεδομένα μεταδίδονται μέσω ενός συστήματος δορυφόρων και επίγειων σταθμών, με αποτέλεσμα οι διακοπές λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της απενεργοποίησης των τοπικών δικτύων κινητής τηλεφωνίας ή των οπτικών ινών να μην επαρκούν για την αποτροπή της συνδεσιμότητας.

Ωστόσο, η λειτουργία σταθμών εντός μιας χώρας που τους επιβάλλει περιορισμούς εξακολουθεί να συνδέεται με τεχνικούς παράγοντες και παράγοντες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας εξοπλισμού, των πηγών ενέργειας και της δυνατότητας δορυφορικής επικοινωνίας.

Έτσι, το σχέδιο που έθεσε ο Νετανιάχου από το βήμα του ΟΗΕ δεν ήταν απλώς μια τεχνική επίδειξη, αλλά μέρος ενός πολιτικού μηνύματος που απευθυνόταν στο ιρανικό κοινό, υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Πηγή: skynewsarabia