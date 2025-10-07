Νετανιάχου: Πιστεύω ότι πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου στη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας είναι κοντά, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ αναδύθηκε από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 «ως η ισχυρότερη δύναμη στη Μέση Ανατολή».

Σε συνέντευξή του σε αμερικανικό podcast, ο Νετανιάχου εξήγησε ότι ο ισραηλινός στρατός «συνέτριψε τη Χαμάς, παρόλο που δεν έχει ακόμη ηττηθεί», σημειώνοντας ότι «οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος».

Πρόσθεσε ότι αυτό που ξεκίνησε στη Γάζα «θα τελειώσει στη Γάζα με την απελευθέρωση κρατουμένων και το τέλος της κυριαρχίας της Χαμάς», τονίζοντας ότι το Ισραήλ αντιμετώπισε ταυτόχρονα τη Χεζμπολάχ και τη Συρία και «συνέτριψε το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα».

Συνέχισε λέγοντας ότι το Ισραήλ ανέπτυξε «τα πιο προηγμένα επιθετικά όπλα στον πλανήτη» και τα μοιράστηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρώντας ότι η χώρα του «νίκησε τους εχθρούς της Αμερικής που επιδίωκαν να αναπτύξουν βαλλιστικούς πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές».

Όπως υποστήριξε το Ιράν «εργάζεται τώρα για την ανάπτυξη διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων με βεληνεκές έως 8.000 χιλιομέτρων».

Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι οι ιδιωτικές συνομιλίες του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήταν «πολύ φιλικές», αλλά διευκρίνισε ότι αυτό «δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε σε όλα

Πηγή: ertnews.gr