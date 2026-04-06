Νετανιάχου: Ο Τραμπ ευχαρίστησε το Ισραήλ για τη βοήθεια στη διάσωση του αεροπόρου

ΟΙσραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε το Ισραήλ για τη συμβολή του στη διάσωση του πιλότου του μαχητικού που κατέπεσε στο Ιράν

«Του εξέφρασα την τεράστια εκτίμησή μας για την ηρωική επιχείρηση διάσωσης αυτού του Αμερικανού πιλότου», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βίντεο που δημοσίευσε το γραφείο του, «και ο πρόεδρος Τραμπ, από την πλευρά του, με ευχαρίστησε για τη βοήθεια που παρείχε το Ισραήλ σε αυτή την επιχείρηση».

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, η βοήθεια του Ισραήλ συνίστατο στην ανταλλαγή πληροφοριών και στη διακοπή των βομβαρδισμών στις περιοχές όπου γίνονταν οι έρευνες για τον αξιωματικό.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με τον Νετανιάχου, μίλησε με ενθουσιασμό για το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. «Είπε: “Είστε υπέροχοι”», λέει ο Νετανιάχου στο βίντεο. «Είστε υπέροχοι. Βλέπει το Ισραήλ ως έναν ισχυρό, αποφασιστικό και σταθερό σύμμαχο, που πολεμά πλάι-πλάι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και μαζί συνεχίζουμε να συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν».