Νετανιάχου: Ο σχηματισμός κυβέρνησης εθνικής ενότητας στο Ισραήλ παραμένει εφικτός

Την εκτίμηση ότι ο σχηματισμός κυβέρνησης εθνικής ενότητας στο Ισραήλ παραμένει εφικτός εξέφρασε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, μία ημέρα μετά την ομιλία του στην Κνεσέτ, κατά την οποία καταφέρθηκε εναντίον των προσπαθειών σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς τη συμμετοχή του.

«Χθες εξήγησα γιατί είναι απαραίτητη μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Σήμερα θέλω να εξηγήσω γιατί είναι εφικτή», δήλωσε ο Νετανιάχου στους δημοσιογράφους, στους διαδρόμους της ισραηλινής Βουλής.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, υιοθετώντας πιο συμφιλιωτικό τόνο σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίσιμη συγκυρία που καθιστά αναγκαία την πολιτική ενότητα.

«Είναι εφικτή επειδή αυτό το έθνος γνωρίζει πώς να ενώνεται στις κρίσιμες στιγμές και βρισκόμαστε μπροστά σε μια τέτοια στιγμή», ανέφερε.

«Αυτό επιβάλλουν οι περιστάσεις, αυτή είναι η βούληση της πλειοψηφίας του έθνους», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου επικαλέστηκε παραδείγματα εθνικής ενότητας από την ορκωμοσία της Κνεσέτ το προηγούμενο βράδυ, καθώς και από τα τρία τελευταία χρόνια πολέμου, αναφερόμενος στη συνεργασία στρατιωτών και πολιτών διαφορετικών πολιτικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων.

«Θρησκευόμενοι και κοσμικοί, αριστεροί και δεξιοί, στάθηκαν και πολέμησαν μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλον», σημείωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζει το Ισραήλ.

«Δεν μπορώ να σας πω όλα όσα γνωρίζω, αλλά υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που γνωρίζουν πόσο μεγάλες είναι οι προκλήσεις και πόσο σημαντικές οι ευκαιρίες που έχουμε», δήλωσε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες προσέγγισης πιθανών κυβερνητικών εταίρων.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη ημέρα είχε κατηγορήσει Άραβες βουλευτές ότι υποστηρίζουν την τρομοκρατία και επιδιώκουν την καταστροφή του Ισραήλ, ενώ είχε επικρίνει έντονα τις προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς τον ίδιο.

Οι δηλώσεις του έρχονται ενώ ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, έχει αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον βασικό πολιτικό αντίπαλο του Νετανιάχου, Γκάντι Άιζενκοτ.